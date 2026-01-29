سعر العملات العربية في البنك الأهلي اليوم الخميس

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
علياء فوزى

شهدت أسعار العملات العربية في مصر ، هبوطا، علي مدار التعاملات الأسبوعية، و تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم ليسجل 154.18 جنيها مقارنة 154.25 جنيه يوم الأحد الماضي، بانخفاض 8 قروش. 

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار العملات العربية في مصر مستهل تعاملات اليوم الخميس  29 يناير 2026 في البنك الأهلي وفقا لآخر تحديثات.

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الخميس 29-1-2026:

جاء سعر الدينار الكويتي، كأعلى العملات العربية سعرا أمام الجنيه المصري  اليوم الخميس 29-1-2026:

سعرالشراء: 151.56 جنيه.

سعر البيع: 154.18 جنيه.

بلغ سعر الريال السعودي، أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري  اليوم الخميس 29-1-2026:

سعر الشراء:12.45جنيه.

سعر البيع: 12.52 جنيه.

ووصل سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الجنيه المصري  اليوم الخميس 29-1-2026:

سعر الشراء: 12.75جنيه.

سعر البيع: 12.79 جنيه.

بلغ سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري  اليوم الخميس 29-1-2026:

سعرالشراء: 123.06 جنيه.

سعر البيع: 124.61جنيه.

وسجل الريال القطري أمام الجنيه المصري  اليوم الخميس 29-1-2026:

سعر الشراء: 11.89جنيه.

سعر البيع: 12.89 جنيه.

وصل الدينار الأردني أمام الجنيه المصري  اليوم الخميس 29-1-2026:

سعر الشراء: 65.63جنيه.

سعر البيع: 66.35 جنيه.

وسجل الريال العماني أمام الجنيه المصري  اليوم الخميس 29-1-2026:

سعرالشراء: 120.56 جنيه.

سعر البيع: 122.02جنيه.

الدينار الأغلى عربيا وعالميا

تعتبر العملات العربية من الأغلى عالميا، ويعد الدينار الكويتي الأعلى قيمة على المستويي العربي والعالمي، فيما تعد العملة السعودية الأكثر طلبا خاصة بمصر في مواسم العمرة وموسم الحج.

بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر

كأنها بالعشرينات.. يسرا خلال حضورها إحدى الفعاليات في الإمارات

بعد صورها المفبركة ولجوئها للقضاء.. 10 اطلالات لـ ياسمين عبد العزيز

بالشبيكة الجرىء.. هيفاء وهبي فى أسبوع الموضة في باريس للأزياء2027

