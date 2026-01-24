سعر العملات العربية مساء اليوم السبت 24-1-2026

استقر سعر العملات العربية مع انتهاء تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 24-1-2026 مقابل الجنيه في معظم السوق الرسمية بدون تغيير.

استقرار العملات العربية

وفقاً لآخر تداولات سجلتها العملات العربية والتي أظهرت ثباتًا في مواجهة الجنيه منذ آخر يوم تداول في البنوك يوم الخميس الماضي.

إجازة البنوك

ومع انتهاء تعاملات يوم الخميس الماضي؛ اعلن البنك المركزي المصري عن تعطل العمل في كافة البنوك وفروعها على مستوى الجمهورية اعتبارا من يوم الجمعة وحتي مساء اليوم السبت ولمدة يومين اثنين.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 12.55 جنيه للشراء و12.59 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو154.01 جنيه للشراء و 154.51 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي

بلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه نحو 12.81 جنيه للشراء و12.85 جنيه للبيع.

الدينار البحريني

سجل سعر الدينار البحريني أمام الجنيه نحو 124.86 جنيه للشراء و 125.25 جنيه للبيع.

الريال العماني

بلغ سعر الريال العماني أمام الجنيه نحو 122.28 جنيه للشراء ز 122.66 جنيه للبيع.

الريال القطري

سجل سعر الريال القطري أمام الجنيه نحو 12.91 جنيه للشراء و 12.895 جنيه للبيع.

الدينار الأردني

سجل سعر الدينار الأردني أمام الجنيه نحو 66.31 جنيه للشراء و 66.69 جنيه للبيع.