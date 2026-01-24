قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يعزي نضال الشافعي.. أول ظهور لمحمود حجازي بعد أزمته مع زوجته
رئيس يحمل أوجاع أبنائه.. السيسي يكرم أسر شهداء رجال الشرطة
مصر لم تتآمر على أحد.. أحمد موسى: الرئيس السيسي تعرض لعدة محاولات اغتيال
الطب الشرعي: فتاة الهرم تعرضت لاعتداء وحشي في الفيوم.. تفاصيل
مصر تستضيف بطولة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم للمدارس
واشنطن ترفض مقترحاً إسرائيلياً باستبدال أمن السلطة الفلسطينية بشركات خاصة في معبر رفح
غدا.. المتحف الكبير والدبلوماسية الثقافية في صدارة فعاليات معرض الكتاب
أحمد موسى: اللواء أحمد حلمي مساعد وزير الداخلية الأسبق قالي محمد مرسي زعيم عصابة
بعد انتهاء اليوم الثاني.. زيلينسكي: محادثات السلام الثلاثية في أبوظبي بنَّاءة
دافوس| سوق التوظيف العالمي يلتقط أنفاسه بعد 2025 ويستعد لنمو محتمل في 2026
استشهاد شاب فلسطيني في قصف إسرائيلي جنوب قطاع غزة
رئيسة القومي للطفولة تشيد بتوجيهات الرئيس السيسي بإعداد تشريع ينظم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر العملات العربية مساء اليوم السبت 24-1-2026

سعر العملات العربية
سعر العملات العربية
محمد يحيي

استقر سعر العملات العربية مع انتهاء تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 24-1-2026 مقابل الجنيه في معظم السوق الرسمية بدون تغيير.

استقرار العملات العربية

وفقاً لآخر تداولات سجلتها العملات العربية والتي أظهرت ثباتًا في مواجهة الجنيه منذ آخر يوم تداول في البنوك يوم الخميس الماضي.

إجازة البنوك

ومع انتهاء تعاملات يوم الخميس الماضي؛ اعلن البنك المركزي المصري عن تعطل العمل في كافة البنوك وفروعها على مستوى الجمهورية اعتبارا من يوم الجمعة وحتي مساء اليوم السبت ولمدة يومين اثنين.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 12.55 جنيه للشراء و12.59 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو154.01 جنيه للشراء و 154.51 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي

بلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه نحو 12.81 جنيه للشراء و12.85 جنيه للبيع.

الدينار البحريني

سجل سعر الدينار البحريني أمام الجنيه نحو  124.86 جنيه للشراء و 125.25 جنيه للبيع.

الريال العماني

بلغ سعر الريال العماني أمام الجنيه نحو 122.28 جنيه للشراء ز 122.66 جنيه للبيع.

الريال القطري

سجل سعر الريال القطري أمام الجنيه نحو 12.91 جنيه للشراء و 12.895 جنيه للبيع.

الدينار الأردني

سجل سعر الدينار الأردني أمام الجنيه نحو 66.31 جنيه للشراء و 66.69 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي سعر الدرهم الإماراتي سعر الدينار الكويتي سعر الريال البحريني سعر الدينار الأردني سعر العملات العربية اليوم البنك المركزي اجازة البنوك اخبار مصر مال واعمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

800 جنيه دفعة واحدة.. قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

شريف اكرامي

أول تعليق من شريف إكرامي على وقف تنفيذ حبس رمضان صبحي في قصية التزوير

القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث

بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث بالمطرية

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدً ا

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدًا

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس .. توضيح عاجل بشأنها

شنط رمضان

زكاة أم صدقة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول الحكم الشرعي لشنطة رمضان

الاهلي

ثنائي الأهلي يجمعان متعلقاتهما استعدادا لمغادرة القلعة الحمراء

ترشيحاتنا

لميس الحديدي

لميس الحديدي: الرئيس السيسي جدد التحذير من مخطط تهجير الفلسطينيين

مصطفى حسني

مصطفى حسني: الطمأنينة الحقيقية تأتي من الله والدفاع عن المؤمنين من سلطاته

أحمد موسى

أحمد موسى: إحنا دولة محترمة.. ولا يمكن مخالفة الدستور والقانون

بالصور

يعزي نضال الشافعي.. أول ظهور لمحمود حجازي بعد أزمته مع زوجته

محمود حجازى
محمود حجازى
محمود حجازى

شخصيات سهر الليالي كلها أصدقائي .. تامر حبيب يفتح قلبه في عندك وقت مع عبلة

تامر حبيب مع عبلة سلامة
تامر حبيب مع عبلة سلامة
تامر حبيب مع عبلة سلامة

المعكرونة التركية تسيطر على السوشيال ميديا.. وصفة سهلة ولذيذة تشعل الترند

طريقة عمل المكرونة التركية
طريقة عمل المكرونة التركية
طريقة عمل المكرونة التركية

محافظ الشرقية يتابع أعمال الصيانة والإصلاح في كوبري الصاغة بالزقازيق| صور

كوبري
كوبري
كوبري

فيديو

برومو مسلسل "الكينج"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الدعائى لمسلسل "الكينج" بطولة محمد إمام

حلوي أم خدعة؟

حلوى أم خدعة؟ حقيقة تشيز كيك الزبادي بين الترند والصحة

لقاء الخميسي تظهر برفقة زوجها

لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد