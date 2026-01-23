سعر العملات العربية مساء اليوم الجمعة 23-1-2026.. الدينار الكويتي والريال السعودي بكام؟

شهدت اسعار العملات العربية، استقرارا، مع انتهاء تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 23-1-2026 عللا مستوى السوق الرسمية دون أي تغيير.

العملات العربية تستقر

ويستمر ثبات سعر العملات العربية أمام الجنيه، منذ آخر تداول مسجل لدى البنك المركزي المصري مساء أمس الخميس.

لماذا استقرت العملات العربية

استقرار العملات العربية جاء معززًا بتعطل العمل داخل البنوك المصرية منذ مساء أمس الخميس، بعد قرار البنك المركزي المصري والذي تضمن منح العاملين بالجهاز المصرفي إجازة دورية، وهي الراحة الأسبوعية لكل العاملين بالجهاز المصرفي.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 12.55 جنيه للشراء و 12.59 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 154.01 جنيه للشراء 154.51 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي

بلغ سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه نحو 12.81 جنيه للشراء و12.86 جنيه للبيع.

الدينار البحريني

وصل سعر الدينار البحريني أمام الجنيه نحو 124.86 جنيه للشراء و 125.25 جنيه للبيع.

الريال العماني

بلغ سعر الريال العماني أمام الجنيه 122.28 جنيه للشراء و 122.66 جنيه للبيع.

الريال القطري

بلغ سعر الريال القطري أمام الجنيه نحو 12.91 جنيه للشراء و12.96 جنيه للبيع.

الدينار الأردني

سجل سعر الدينار الأردني أمام الجنيه نحو 66.31 جنيه للشراء و 66,69 جنيه للبيع.