السبع المثاني في القرآن.. سر تسمية سورة الفاتحة بهذا الاسم
تحذير من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء
أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري مستهل تعاملات الخميس
وزير المالية تدخل.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف تفاصيل أزمة معاش والده
مفاجأة بوتين لمجلس السلام.. مليار دولار من الأصول الروسية لإعمار غـزة
الصيادلة: قرار "تركيب المستحضرات" لا يسري على الصيدليات العامة بوضعها الحالي
إسرائيل ترفع مستوى التأهب تحسباً لضربة أمريكية محتملة على إيران
بالطائرات الحربية.. غارة إسرائيلية جديدة تستهدف المناطق الشرقية لقطاع غزة
ضبط مهندسة انتحلت صفة طبيب جلدية في بور سعيد
فالنسيا يغيّر بوصلته نحو ديانج.. والأهلي يضع كانوتيه بديلًا محتملًا
قواعد عسكرية.. نيويورك تايمز تكشف عن اتفاق محتمل لحل أزمة جرينلاند
اقتصاد

أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري مستهل تعاملات الخميس

استقرت أسعار العملات العربية في مصر، على مدار تعاملات الأسبوع الجاري.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار العملات العربية في مصر مستهل تعاملات اليوم الخميس 22 يناير 2026 في البنك الأهلي وفقا لآخر تحديثات.

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الخميس 22-1-2026

جاء سعر الدينار الكويتي، كأعلى العملات العربية سعرا أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 22-1-2026:

سعر الشراء: 152.62  جنيه.

سعر البيع: 155.25 جنيه.

بلغ سعر الريال السعودي، أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري  اليوم الخميس 22-1-2026:

سعر الشراء:12.57جنيه.

سعر البيع: 12.64 جنيه.

ووصل سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 22-1-2026:

سعر الشراء: 12.87 جنيه.

سعر البيع: 12.91 جنيه.

بلغ سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 22-1-2026:

سعر الشراء: 124.24 جنيه.

سعر البيع: 125.80 جنيه.

وسجل الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 22-1-2026:

سعر الشراء: 12.01 جنيه.

سعر البيع: 13.01 جنيه.

وصل الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 22-1-2026:

سعر الشراء: 66.26 جنيه.

سعر البيع: 66.99 جنيه.

وسجل الريال العماني أمام الجنيه المصري  اليوم الخميس 22-1-2026:

سعر الشراء: 121.71 جنيه.

سعر البيع: 123.21 جنيه.

الدينار العملة الأغلى عربيا وعالميا

تعتبر العملات العربية من الأغلى عالميا، ويعد الدينار الكويتي الأعلى قيمة على المستويين العربي والعالمي، فيما تعد العملة السعودية الأكثر طلبا خاصة بمصر في مواسم العمرة وموسم الحج.

أسعار العملات العربية سعر الدينار الكويتي الجنيه المصري سعر الدرهم الإماراتي سعر الريال السعودي

