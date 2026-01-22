أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري مستهل تعاملات الخميس

استقرت أسعار العملات العربية في مصر، على مدار تعاملات الأسبوع الجاري.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار العملات العربية في مصر مستهل تعاملات اليوم الخميس 22 يناير 2026 في البنك الأهلي وفقا لآخر تحديثات.

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الخميس 22-1-2026

جاء سعر الدينار الكويتي، كأعلى العملات العربية سعرا أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 22-1-2026:

سعر الشراء: 152.62 جنيه.

سعر البيع: 155.25 جنيه.

بلغ سعر الريال السعودي، أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 22-1-2026:

سعر الشراء:12.57جنيه.

سعر البيع: 12.64 جنيه.

ووصل سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 22-1-2026:

سعر الشراء: 12.87 جنيه.

سعر البيع: 12.91 جنيه.

بلغ سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 22-1-2026:

سعر الشراء: 124.24 جنيه.

سعر البيع: 125.80 جنيه.

وسجل الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 22-1-2026:

سعر الشراء: 12.01 جنيه.

سعر البيع: 13.01 جنيه.

وصل الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 22-1-2026:

سعر الشراء: 66.26 جنيه.

سعر البيع: 66.99 جنيه.

وسجل الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 22-1-2026:

سعر الشراء: 121.71 جنيه.

سعر البيع: 123.21 جنيه.

الدينار العملة الأغلى عربيا وعالميا

تعتبر العملات العربية من الأغلى عالميا، ويعد الدينار الكويتي الأعلى قيمة على المستويين العربي والعالمي، فيما تعد العملة السعودية الأكثر طلبا خاصة بمصر في مواسم العمرة وموسم الحج.