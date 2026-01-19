الدينار يرتفع .. أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين

ارتفعت أسعار العملات العربية في مصر، مستهل تعاملات الأسبوع الجاري ، وقفز سعر الدينار الكويتي لنحو 155.12 جنيه بزيادة 19 قرشا.

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار العملات العربية في مصر مستهل تعاملات اليوم الإثنين 19 يناير 2026 في البنك الأهلي وفقا لآخر تحديثات.

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين 19-1-2026

جاء سعر الدينار الكويتي، كأعلى العملات العربية سعرا أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 19-1-2026:

سعر الشراء: 152.50 جنيه.

سعر البيع: 155.12 جنيه.

بلغ سعر الريال السعودي، أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 19-1-2026:

سعر الشراء:12.57جنيه.

سعر البيع: 12.64 جنيه.

ووصل سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 19-1-2026:

سعر الشراء: 12.87 جنيه.

سعر البيع: 12.91 جنيه.

بلغ سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 19-1-2026:

سعر الشراء: 124.24 جنيه.

سعر البيع: 125.81 جنيه.

وسجل الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 19-1-2026:

سعر الشراء: 12.01 جنيه.

سعر البيع: 13.02 جنيه.

وصل الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 19-1-2026:

سعر الشراء: 66.26 جنيه.

سعر البيع: 66.99 جنيه.

وسجل الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 19-1-2026:

سعر الشراء: 121.71 جنيه.

سعر البيع: 123.23 جنيه.

الدينار الأغلى عربيا وعالميا

تعتبر العملات العربية من الأغلى عالميا، ويعد الدينار الكويتي الأعلى قيمة على المستويي العربي والعالمي، فيما تعد العملة السعودية الأكثر طلبا خاصة بمصر في مواسم العمرة وموسم الحج.