على حافة الهاوية.. أسامة كمال: العالم يترقب قرارًا قد يشعل المنطقة في لحظة

أطلق الإعلامي أسامة كمال تحذيرًا شديد اللهجة من خطورة المرحلة الراهنة، مؤكدًا أن العالم يمر بواحدة من أكثر الفترات اضطرابًا وتسارعًا في التحولات السياسية والعلمية وتوازنات القوى، لدرجة تجعل المشهد الإقليمي والدولي مفتوحًا على كل السيناريوهات.

حجم التغيرات الجارية

وأوضح كمال خلال تقديمه برنامج مساء dmc على قناة dmc، أن حجم التغيرات الجارية تجاوز المألوف، وأن التهديد لم يعد خفيًا أو محتملًا؛ بل أصبح واقعًا واضحًا يدركه الجميع، في ظل حالة من القلق العام والترقب الشعبي لما قد تحمله الساعات أو الأيام المقبلة، بين احتمالات اندلاع حرب شاملة أو توجيه ضربة عسكرية مفاجئة.



حزمة متكاملة من التداعيات القاسية

وأشار إلى أن الحروب لا تأتي منفصلة عن آثارها، بل تفرض حزمة متكاملة من التداعيات القاسية، تبدأ باضطراب الاقتصاد العالمي، وتمر بتعطل سلاسل الإمداد، وصولًا إلى تهديد مباشر للأمن والاستقرار، مؤكدًا أن هذه النتائج مترابطة ولا يمكن عزلها عن أجواء المواجهات العسكرية.



الولايات المتحدة وإيران

ولفت أسامة كمال إلى أن التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران، ترك بصماته بوضوح على الداخل الإسرائيلي، حيث تسود حالة من الاستنفار والقلق، وسط استعدادات عسكرية مكثفة وترقب من جانب قطاعات واسعة من قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي انتظارًا لأي تطور مفاجئ.

وأضاف أن إيران تتعامل مع المشهد باعتباره مواجهة محتملة، وهو ما دفعها لاتخاذ إجراءات استباقية، شملت تفويض صلاحيات للمحافظات ووضع بدائل تشغيلية، بهدف تفادي أي شلل مفاجئ قد ينتج عن اندلاع مواجهة عسكرية.