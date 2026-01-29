قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء الفجر.. 12 دعوة تجلب لك الرزق من حيث لا تحتسب
على حافة الهاوية.. أسامة كمال: العالم يترقب قرارًا قد يشعل المنطقة في لحظة
بالأرقام.. اللجنة الطبية بمجلس الوزراء تستجيب لـ 1268 استغاثة وتُصدر 232 قرار علاج خلال يناير
المفروض أعمل ايه.. مروة عبد المنعم تتعرض لسرقة حسابها البنكي
رسميا.. قرارات نارية من الكاف بعقوبات تاريخية تطال السنغال والمغرب بعد نهائي أمم إفريقيا
ترامب يدرس توجيه ضربة واسعة لإيران وسط تعثر المفاوضات النووية
ترامب يصعد ضد طهران.. أسطول أمريكي ضخم في الطريق وأنظمة دفاع جوي تنتشر بالمنطقة
سلامة البني آدم أهم.. الغندور يطالب الجماهير بالدعاء لمؤمن زكريا
انفراد| على طريقة أفلام الأكشن.. لصوص يحفرون نفقا ويسرقون 3 غرف كهرباء بمستشفى بحلوان
منها مواقع نووية.. ما أهداف الضربات الأمريكية المحتملة على إيران؟
انفراد| سرقة مستشفى بحلوان تكشف مفاجأة: تغيب 70 % من الأطباء وإهدار 1800 عبوة من عقار ميثادول المخدر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

بالأرقام.. اللجنة الطبية بمجلس الوزراء تستجيب لـ 1268 استغاثة وتُصدر 232 قرار علاج خلال يناير

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمود مطاوع

 أشاد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، التي تأتي في ضوء حِرصها الواضح على رصد الاستغاثات الطبية والتدخُل العاجل في الحالات الحرِجة، موجهًا باستمرار تعزيز دور اللجنة في تقديم الخدمات الصحية المتنوعة للمواطنين في المحافظات المختلفة، ومواصلة الاهتمام بالحالات التي تحتاج تدخلًا عاجلًا.

جاء ذلك خلال متابعة رئيس مجلس الوزراء، جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، التي تمت على مدار شهر يناير من العام الحالي، وذلك من خلال تقرير أعدّه الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة.

الاستجابة السريعة للمواطنين

وأوضح الدكتور حسام المصري، من خلال التقرير، أن اللجنة حرصت خلال الشهر على الاستجابة السريعة للمواطنين وفقًا لظروف كل حالة؛ وقد تضمنت جهودها الرصد والاستجابة لعدد 1268 استغاثة عن طريق تطبيق "واتس آب" ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. وقد تم التعامل مع هذه الاستغاثات على النحو الأمثل.

وأضاف رئيس اللجنة الطبية العليا أن التعامل الفعال مع الاستغاثات المختلفة التي تم رصدها تضمن إصدار 232 قرارًا بالعلاج على نفقة الدولة من قِبل رئيس مجلس الوزراء. كما عملت اللجنة، خلال الشهر أيضًا، على توفير الإجراءات الطبية لـ 79 حالة للعلاج بالجاما نايف، إضافةً إلى قيامها بإصدار 39 قرارًا خاصًا بعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.

ونوّه الدكتور حسام المصري أيضًا إلى أنه تم إصدار عدد 39 قرارًا خاصًا بالحالات الطارئة من رئيس الوزراء، فضلًا عن توفير الأدوية بإجمالي 124 استغاثة تم رصدها والتعامل معها على مدار شهر يناير.

وأفاد رئيس اللجنة بأن جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات لتوفير الرعاية الطبية تضمنت تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لعدد 75 حالة مع تأهيلهم لاستخدامها خلال يناير، بالإضافة إلى إجراء الكشف على 3105 مواطنين ضمن قوافل اللجنة بمحافظة الوادي الجديد وذلك بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة بنك الشفاء المصري.

أ م ق - ك ف

الدكتور مصطفى مدبولي اللجنة الطبية الاستغاثات الطبية الحالات الحرِجة

