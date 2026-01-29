من الحلم لـ«مليون باوند».. أبطال برنامج اكتشاف المواهب في المطاعم يروون حكاياتهم

حل أبطال برنامج «مليون باوند منيو» ضيوفًا على الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة اليوم الأربعاء من برنامج معكم منى الشاذلي المذاع على قناة ON، حيث استضافت كلًا من محمد عبد الحق، سامح السادات، قسمت المهيلمي، أيمن باكي، لؤي تركي، وعمر فتحي، للحديث عن رحلتهم في البرنامج الذي يسلط الضوء على المواهب الشابة في مجال المطاعم ويعتمد على أفكار مبتكرة وخارج الصندوق.

الجودة والإبداع والرؤية التجارية

وتناول الضيوف كواليس مشاركتهم في البرنامج، الذي يهدف إلى اكتشاف رواد أعمال قادرين على تقديم مفاهيم جديدة في عالم الطعام تجمع بين الجودة والإبداع والرؤية التجارية الواعية.

وخلال الحلقة، استعرض محمد عبد الحق تفاصيل رحلته مع عالم الطهي، موضحًا أنه اتخذ قرارًا صعبًا بترك الدراسة الجامعية في بداياته، قبل أن يعمل في عدد من المطاعم المختلفة، ثم يعود لاحقًا لاستكمال تعليمه الأكاديمي.

تقديم المأكولات الإيطالية

وأشار إلى أنه بدأ مشواره بالتخصص في المطبخ الإيطالي، قبل أن يطلق مشروعه الخاص عام 2002، والذي اعتمد على تقديم المأكولات الإيطالية بكميات وفيرة وأسعار متوسطة، ما جعله واحدًا من أوائل من قدموا هذا المفهوم في السوق.

وأكد عبد الحق أن والدته لعبت دورًا محوريًا في تشكيل وعيه بالطعام، مشيرًا إلى أنها زرعت بداخله الإيمان بأن الأكل ليس مجرد وجبة، بل وسيلة للتعبير عن المشاعر والاهتمام بالآخرين.

https://youtu.be/gvp8U21waAo?si=cKDV6m3GlUf7Ug12