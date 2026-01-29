قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء الفجر.. 12 دعوة تجلب لك الرزق من حيث لا تحتسب
على حافة الهاوية.. أسامة كمال: العالم يترقب قرارًا قد يشعل المنطقة في لحظة
بالأرقام.. اللجنة الطبية بمجلس الوزراء تستجيب لـ 1268 استغاثة وتُصدر 232 قرار علاج خلال يناير
المفروض أعمل ايه.. مروة عبد المنعم تتعرض لسرقة حسابها البنكي
رسميا.. قرارات نارية من الكاف بعقوبات تاريخية تطال السنغال والمغرب بعد نهائي أمم إفريقيا
ترامب يدرس توجيه ضربة واسعة لإيران وسط تعثر المفاوضات النووية
ترامب يصعد ضد طهران.. أسطول أمريكي ضخم في الطريق وأنظمة دفاع جوي تنتشر بالمنطقة
سلامة البني آدم أهم.. الغندور يطالب الجماهير بالدعاء لمؤمن زكريا
انفراد| على طريقة أفلام الأكشن.. لصوص يحفرون نفقا ويسرقون 3 غرف كهرباء بمستشفى بحلوان
منها مواقع نووية.. ما أهداف الضربات الأمريكية المحتملة على إيران؟
انفراد| سرقة مستشفى بحلوان تكشف مفاجأة: تغيب 70 % من الأطباء وإهدار 1800 عبوة من عقار ميثادول المخدر
توك شو

من الحلم لـ«مليون باوند».. أبطال برنامج اكتشاف المواهب في المطاعم يروون حكاياتهم

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
محمد البدوي

حل أبطال برنامج «مليون باوند منيو» ضيوفًا على الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة اليوم الأربعاء من برنامج معكم منى الشاذلي المذاع على قناة ON، حيث استضافت كلًا من محمد عبد الحق، سامح السادات، قسمت المهيلمي، أيمن باكي، لؤي تركي، وعمر فتحي، للحديث عن رحلتهم في البرنامج الذي يسلط الضوء على المواهب الشابة في مجال المطاعم ويعتمد على أفكار مبتكرة وخارج الصندوق.

الجودة والإبداع والرؤية التجارية

وتناول الضيوف كواليس مشاركتهم في البرنامج، الذي يهدف إلى اكتشاف رواد أعمال قادرين على تقديم مفاهيم جديدة في عالم الطعام تجمع بين الجودة والإبداع والرؤية التجارية الواعية.

وخلال الحلقة، استعرض محمد عبد الحق تفاصيل رحلته مع عالم الطهي، موضحًا أنه اتخذ قرارًا صعبًا بترك الدراسة الجامعية في بداياته، قبل أن يعمل في عدد من المطاعم المختلفة، ثم يعود لاحقًا لاستكمال تعليمه الأكاديمي. 

تقديم المأكولات الإيطالية

وأشار إلى أنه بدأ مشواره بالتخصص في المطبخ الإيطالي، قبل أن يطلق مشروعه الخاص عام 2002، والذي اعتمد على تقديم المأكولات الإيطالية بكميات وفيرة وأسعار متوسطة، ما جعله واحدًا من أوائل من قدموا هذا المفهوم في السوق.

وأكد عبد الحق أن والدته لعبت دورًا محوريًا في تشكيل وعيه بالطعام، مشيرًا إلى أنها زرعت بداخله الإيمان بأن الأكل ليس مجرد وجبة، بل وسيلة للتعبير عن المشاعر والاهتمام بالآخرين.

https://youtu.be/gvp8U21waAo?si=cKDV6m3GlUf7Ug12

سامح السادات مليون باوند منيو منى الشاذلي معكم منى الشاذلي المأكولات الإيطالية

