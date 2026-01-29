محمود بدران: الغاز الطبيعي من انضف مصادر الطاقة.. واعتماد الكهرباء 67%

أكد الدكتور محمود بدران، عضو لجنة الطاقة بالمجلس المصري للشئون الخارجية، أن الغاز الطبيعي من انضف مصادر الطاقة والغاز الطبيعي مكونه الأساسي غاز الميثان لذا لا يوجد له انبعاثات مقارنة بمصادر الطاقة الأخرى.

وقال محمود بدران، خلال لقاء له لفضائية “إكسترا نيوز”، أنه في عام 1980 بدأ أول مشروع لتوصيل الغاز الطبيعي في المنازل والمصانع ومحطات توليد الكهرباء، وفي عام 1995 بدأنا تطبيق الغاز الطبيعي في كل مصر.

وتابع عضو لجنة الطاقة بالمجلس المصري للشئون الخارجية،

استدامات محطات الكهرباءمن الغاز تصل إلى 67%، إضافة إلى إعتماد معظم المصانع عليه.