محمد بركات: معتمد جمال نجح في رهان مباراة بتروجت .. وأوافق على سياسة تدوير الحراس

أكد محمد بركات، نجم الكرة المصرية السابق، أن المدير الفني لنادي الزمالك، معتمد جمال، خاض مباراة بتروجت برهانًا بتواجد عدد من اللاعبين الأساسيين على دكة البدلاء، ونجح في تنفيذ خطته بنجاح، معتمدًا على لاعبين آخرين.

تصريحات محمد بركات

وقال بركات، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي والمذاع عبر قناة MBC مصر 2: "الكابتن معتمد جمال رهان بتواجد شيكو بانزا وخوان بيزيرا على دكة البدلاء والاعتماد على لاعبين آخرين، ونجح في ذلك".

وأضاف بركات أن معتمد جمال ربما كان يخطط لهذا الأسلوب استعدادًا للقاء المصري البورسعيدي القادم في بطولة الكونفدرالية، نظرًا لأهميته في مشوار الفريق القاري.

وأشاد محمد بركات بمستوى محمد إسماعيل الذي أصبح لاعبًا متعدد الأدوار، قادرًا على اللعب في مركزي قلب الدفاع ونصف الملعب، والزمالك بالرغم من الغيابات والإصابات استطاع تحقيق الفوز عن جدارة واستحقاق.

وعن سياسة التدوير في مركز حراسة المرمى، قال بركات: "ما يحدث مع محمد عواد ومحمد صبحي في الزمالك مشابه لما يحدث مع محمد الشناوي ومصطفى شوبير في الأهلي، ولو سألتني عن الحارس الأول للأهلي سأقول الشناوي، رغم أن مصطفى شوبير يقدم أداءً قويًا عند مشاركته، بالنسبة للزمالك، مادام عواد وصبحي جاهزين ويقدمان مستوى جيدًا، فسأستمر في سياسة التدوير بين الثنائي".