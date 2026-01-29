إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بأسوان

تعرض 3 أشخاص للإصابة بإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، عند كوبري كلابشة بمركز كوم أمبو شمال أسوان ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وترجع التفاصيل عندما تلقت الجهات المعنية بمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل عند كوبري كلابشة .

حادث

وضمت قائمة المصابين كل من خالد .ع.ذ 14 سنة، والذى أصيب بكسر مفتوح بالذراع الأيمن واشتباه ارتجاج بالمخ، وشقيقته دعاء 26 سنة ، والتى أصيبت باشتباه كسر بالقدم اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم، وكريمة .م 49 سنة، والتى أصيبت باشتباه خلع بالكتفين وكدمات بالصدر.

وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما ، وتم تحرير محضر بالواقعة.