أخبار أسوان.. زيارة لأحمد الكاس ووفد الجمعيات النوبية وجهود للري وإزالة التعديات

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأربعاء الموافق:28 /1 /2026 أحداث متنوعة.

قدم أعضاء وفد الجمعيات والأندية النوبية بمحافظات الإسكندرية والإسماعيلية والسويس التهنئة للواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على جوائز مصر للتمييز الحكومى التى حصلت عليها المحافظة سواء على مستوى القرى أو المدن ، وأيضاً تكافؤ الفرص وتمكين المرأة والإدارة .

وأشادوا بالجهود التى تبذلها أجهزة المحافظة لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم تنفيذاً لتوجيهات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن .

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الجهود المكثفة التى قامت بها الإدارة المركزية للموارد المائية والري برئاسة المهندس عمرو سيف النصر وكيل الوزارة لإحتواء ومعالجة القطع المفاجئ الذى حدث بجسر طرد محطة قورتة بنطاق هندسة رى السلسلة بمركز كوم أمبو ، دون وقوع أى خسائر مادية أو بشرية .

ويأتى ذلك فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة للتعامل مع أية طوارئ وضمان إستقرار منظومة الموارد المائية،مشيداً بسرعة التدخل والجدية التى أظهرها العاملون بالإدارة من خلال الدفع الفورى بمعدات الإدارة المركزية والإدارات العامة ووحدات الطوارئ إلى موقع الحدث ، والتعامل السريع للسيطرة على الموقف وفقاً للمعايير الفنية المعتمدة بما يعكس الجاهزية الكاملة للأجهزة التنفيذية لمواجهة أى أحداث طارئة.

جهود متنوعة

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة أسوان جهودها المكثفة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والأراضى الزراعية ضمن المرحلة الأولى من الموجه الـ 28 ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتكليفات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

وأسفرت الجهود عن إزالة 207 حالات تعد بمساحة وصلت إلى 159 ألف و 165 م2 حتى الآن، التى تنوعت ما بين إزالات على أراضى الدولة خارج المنظومة ، وحالات تعدى تم إزالتها خارج المستهدف ، وحالات تعدى تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية .

التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، بالمهندس أحمد بسيونى مدير مشروع الإحلال والتجديد لمساكن المغتربين بوزارة الإسكان.

وأوضح المهندس أحمد بسيونى بأنه تم الإنتهاء من إنشاء وإحلال وتجديد وتسليم 1754 منزل بعد تنفيذ أعمال الإحلال الكلى والتشطيبات النهائية وفقاً لأعلى المعايير الحضارية والجمالية وذلك ضمن مشروع الإحلال والتجديد وإعادة تأهيل مساكن المغتربين بقرى مركز ومدينة نصر النوبة بإجمالى إعتمادات مالية بلغت 500 مليون جنيه .

