إزالة 207 حالات تعد بأسوان ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ 28

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة أسوان جهودها المكثفة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والأراضى الزراعية ضمن المرحلة الأولى من الموجه الـ 28 ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتكليفات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

وأسفرت الجهود عن إزالة 207 حالات تعد بمساحة وصلت إلى 159 ألف و 165 م2 حتى الآن، التى تنوعت ما بين إزالات على أراضى الدولة خارج المنظومة ، وحالات تعدى تم إزالتها خارج المستهدف ، وحالات تعدى تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية .

إزالة التعديات

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بإشراف إبراهيم سليمان بإزالة 14 حالة تعدى بمساحة 2950 م2 ، وشهدت أعمال الإزالة مشاركة من القيادات الشرطية ، وأيضاً نواب رئيس المدينة ، ورؤساء القرى ، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة .

فيما قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة دراو برئاسة سيد سعدى بوقف أعمال شدات خشبية لمخالفات البناء بدون تراخيص ، ومصادرة المضبوطات لعدد 2 مبنى مخالف بقريتى الشطب والجعافرة وذلك بواسطة رؤساء القرى.

وفى السياق نفسه استكملت المحليات أعمالها بتنظيم حملات مكبرة استهدفت إزالة التعديات ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .