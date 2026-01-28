قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التفاصيل الكاملة لواقعة اشتعال حريق فى عوامة أحد المطاعم بأسوان
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة .. برقم الجلوس
بسبب تفاوت العقوبات.. خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 أونلاين وطرق الدفع
بنسبة نجاح 71%.. محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية
الأزهر يستضيف النسخة الثانية من الحوار "الإسلامي-إسلامي" برعاية الرئيس السيسي إبريل المقبل
وزير خارجية إيران: لا يمكن إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة فى أجواء التهديد
ترامب: الهجوم القادم على إيران سيكون أسوأ بكثير ولاتسمحوا بتكرار ذلك
بالأسماء.. تعيين مندوبين مساعدين بهيئة قضايا الدولة بقرار جمهوري
ترامب: أسطولنا المتجه نحو إيران أكبر مما أرسلناه إلى فنزويلا
بعد الشرع.. بن زايد يزور روسيا
435 ألف إسرائيلي ذهبوا لأطباء نفسيين.. وشهداء ماتوا بالحصار وسط أزمة العطش
محمد عواد يطلب الرحيل عن الزمالك بعد استبعاده من قائمة مباراة بتروجيت
محافظات

إزالة 207 حالات تعد بأسوان ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ 28

محمد عبد الفتاح

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة أسوان جهودها المكثفة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والأراضى الزراعية ضمن المرحلة الأولى من الموجه الـ 28 ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتكليفات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

وأسفرت الجهود عن إزالة 207 حالات تعد بمساحة وصلت إلى 159 ألف و 165 م2 حتى الآن، التى تنوعت ما بين إزالات على أراضى الدولة خارج المنظومة ، وحالات تعدى تم إزالتها خارج المستهدف ، وحالات تعدى تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية .

إزالة التعديات

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بإشراف إبراهيم سليمان بإزالة 14 حالة تعدى بمساحة 2950 م2 ، وشهدت أعمال الإزالة مشاركة من القيادات الشرطية ، وأيضاً نواب رئيس المدينة ، ورؤساء القرى ، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة .

فيما قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة دراو برئاسة سيد سعدى بوقف أعمال شدات خشبية لمخالفات البناء بدون تراخيص ، ومصادرة المضبوطات لعدد 2 مبنى مخالف بقريتى الشطب والجعافرة وذلك بواسطة رؤساء القرى.

وفى السياق نفسه استكملت المحليات أعمالها بتنظيم حملات مكبرة استهدفت إزالة التعديات ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .

