بسبب تفاوت العقوبات.. خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 أونلاين وطرق الدفع
بنسبة نجاح 71%.. محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية
الأزهر يستضيف النسخة الثانية من الحوار "الإسلامي-إسلامي" برعاية الرئيس السيسي إبريل المقبل
وزير خارجية إيران: لا يمكن إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة فى أجواء التهديد
ترامب: الهجوم القادم على إيران سيكون أسوأ بكثير ولاتسمحوا بتكرار ذلك
بالأسماء.. تعيين مندوبين مساعدين بهيئة قضايا الدولة بقرار جمهوري
ترامب: أسطولنا المتجه نحو إيران أكبر مما أرسلناه إلى فنزويلا
بعد الشرع.. بن زايد يزور روسيا
435 ألف إسرائيلي ذهبوا لأطباء نفسيين.. وشهداء ماتوا بالحصار وسط أزمة العطش
محمد عواد يطلب الرحيل عن الزمالك بعد استبعاده من قائمة مباراة بتروجيت
أمل حجازي: أنغام لازم تنتبه لاختياراتها لأن صوتها فيه إحساس ضايع
روسيا تعرب عن قلقها من الخطط الأمريكية لزيادة الضغط على كوبا
أخبار البلد

وزارة الطيران تنفّذ تجربة طوارئ موسعة لتعزيز جاهزية الطوارئ بمنظومة النقل الجوي

نورهان خفاجي

مطار القاهرة
مطار القاهرة
نورهان خفاجي

شهد مطار القاهرة الدولي، تنفيذ تجربة طوارئ موسّعة الشاملة (Full Scale – جافة) تحت اسم «حورس 2»، بمحيط المهبط ومبنى الركاب رقم (2)، أكاديمية مصر للطيران للتدريب بما يعكس حرص الوزارة على التدريب العملي المستمر، واختبار كفاءة الخطط الموضوعة والسيناريوهات المسبقة لإدارة الأزمات، لضمان سرعة الاستجابة واتخاذ القرارات السليمة في مختلف الظروف التشغيلية.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني الهادفة إلى تعزيز جاهزية منظومة النقل الجوي ورفع كفاءة العنصر البشري في التعامل المُسبق مع الأزمات والمواقف الطارئة، وتنفيذًا لمعايير الأمن والسلامة الجوية المعتمدة دوليًا.

وجاءت التجربة في صورة محاكاة واقعية لتعرّض إحدى طائرات مصر للطيران، القادمة من مطار فرانكفورت، لحادث أثناء هبوطها بمطار القاهرة الدولي، وذلك نتيجة عطل فني بالعجلة الأمامية بالتزامن مع تدهور مستوى الرؤية بسبب عاصفة ترابية، حيث تم تفعيل خطط الطوارئ العامة، واختبار سرعة التحرك الميداني، وكفاءة التنسيق بين مراكز القيادة والسيطرة، وقدرة الفرق التشغيلية والفنية والطبية والأمنية على إدارة الموقف بكفاءة عالية، مع الدفع بمعدات الإنقاذ والإطفاء والإسعاف، وتأمين المنطقة، وإخلاء الركاب، وإنشاء مركز قيادة ميداني، وفرض كردون أمني كامل حول موقع الحدث، وذلك بالتنسيق الكامل بين شركة مصر للطيران، وشركة ميناء القاهرة الجوي، وكافة الجهات المعنية العاملة بالمطار.

هذا وقد قامت شركة مصر للطيران بتفعيل غرفة الأزمات والذي تضمن البدء في تنفيذ مخطط مساعدات الناجين والأسر، الذي تم تطويره على مدار سنوات لضمان سرعة الاستجابة والانتشار الفعال في مراكز استقبال الناجين والأهالي، إلى جانب متابعة الحالات الصحية للمصابين، ويأتي ذلك في إطار الالتزام بتطبيق جميع التوصيات والمعايير الدولية ذات الصلة، ضمن مسؤوليات الناقل الجوي، من خلال فريق مساعدات الناجين والأهالي (SAT) المكون من كوادر الشركة، الذين تم تدريبهم بعناية ليكونوا مؤهلين لتنفيذ التزامات الشركة تجاه عملائها وموظفيها خلال مثل هذه الظروف الحرجة.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن الدولة المصرية تولي ملف السلامة والأمن الجوي أولوية قصوى، مشيرًا إلى أهمية مواصلة تنفيذ تجارب الطوارئ الاستباقية على أرض الواقع، باعتبارها حجر الزاوية في بناء منظومة قادرة على التعامل الاحترافي مع مختلف الأزمات مهما بلغت درجة تعقيدها. وأوضح الحفني أن الوزارة تعتمد نهجًا مؤسسيًا قائمًا على التقييم المستمر للخطط التشغيلية واختبار فاعليتها ميدانيًا وتحديثها وفق المستجدات الدولية، بما يضمن جاهزية العنصر البشري، ورفع كفاءة اتخاذ القرار، والحفاظ على أعلى معدلات الأمن والسلامة الجوية، وتعزيز ثقة المسافرين في منظومة الطيران المدني المصري.

ومن جانبه، صرّح الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن مشاركة مصر للطيران في تنفيذ هذه التجربة الشاملة تأتي في إطار التزام الشركة بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجالات السلامة والأمن وإدارة الأزمات، مؤكدًا أن التجربة عكست مستوىً عاليً من الاحترافية والتنسيق بين مختلف قطاعات الشركة والجهات المعنية بالمطار، وأضاف أن غرفة الأزمات بمركز العمليات الجوية قامت بإدارة سيناريو المحاكاة بمشاركة ممثلين عن كافة القطاعات بالشركة، بما أسهم في اختبار جاهزية خطط الطوارئ المعتمدة، وقياس مدى الاتساق والتكامل بينها وبين باقي الجهات العاملة بقطاع الطيران، فضلًا عن تقييم فاعلية منظومة الاتصال وتدفق المعلومات أثناء إدارة الحدث والتعامل الفوري مع تطورات الموقف، كما أوضح أن الملاحظات التي تم رصدها خلال التجربة سيتم الاستفادة منها في تطوير وتحديث خطط الطوارئ بصورة مستمرة .

وفي السياق ذاته، أكد المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن تجارب الطوارئ الموسّعة تُعد أداة رئيسية لقياس زمن الاستجابة الفعلي، واختبار كفاءة أنظمة الاتصال والتنسيق المشترك بين مختلف الجهات بالمطار، بما يضمن سرعة الاستجابة ودقة الإجراءات في إدارة الأزمات، والتأكد من جاهزية المعدات والكوادر البشرية للتعامل مع المواقف الطارئة، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ التجارب الدورية والموسّعة بكافة المطارات المصرية.

كما صرّح المحاسب مجدي إسحاق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، بأن تنفيذ مثل هذه السيناريوهات العملية يسهم في صقل مهارات الفرق العاملة ورفع مستوى جاهزيتها للتعامل مع مختلف المواقف الطارئة من خلال التدريب العملي الواقعي واختبار منظومة العمل المتكاملة على أرض الواقع، مؤكدًا أن الشركة تعمل وفق سياسات التدريب والتخطيط الاستراتيجي والتطوير المستمر للعنصر البشري، بما يحافظ على مكانة مطار القاهرة الدولي كمرفق حيوي يعمل وفق أعلى معايير السلامة والجودة، ويضمن سلامة الركاب والطائرات واستمرارية التشغيل بكفاءة كاملة.

وزارة الطيران مطار القاهرة تجربة طوارئ مصر للطيران

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

دواجن بيضاء

قفزة مُفاجئة في أسعار الدواجن .. وهذا ثمن الكيلو الآن

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة

دنيا المصري و ابنها فريدة

أبهرت الجمهور.. فريدة ابنة دنيا المصري تتألق في «لعبة وقلبت بجد» بأداء عفوي وصادق

الطقس

البسوا الكمامة.. الارصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة

الذهب

مفاجأة بعيار 21 .. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

سيارات ذوي الاعاقة

شروط الحصول على سيارات ذوي الإعاقة وفقا للقانون بعد تحرك النواب

وزارة التضامن

بعثة اللجنة الدولية: الهلال الأحمر المصري أحد أكبر الشركاء الداعمين في الإغاثة

مطار القاهرة

وزارة الطيران تنفّذ تجربة طوارئ موسعة لتعزيز جاهزية الطوارئ بمنظومة النقل الجوي

البابا لاون

البابا لاون: الكتاب المقدس والتقليد الكنسي ينبعان من مصدر إلهي واحد

فوائد بالجملة لا تفوتها.. ماذا يحدث لجسم الرجل عند تناول التمر بالطحينة؟

«فوائد بالجملة».. ماذا يفعل تناول التمر بالطحينة لجسم الرجل؟
«فوائد بالجملة».. ماذا يفعل تناول التمر بالطحينة لجسم الرجل؟
«فوائد بالجملة».. ماذا يفعل تناول التمر بالطحينة لجسم الرجل؟

بعد 16 عامًا زواج.. قصة سيدة صينية يطلقها زوجها بسبب مرض جلدي تثير غضب وتعاطف الملايين

بعد 16 عامًا من الزواج.. قصة سيدة صينية يطلقها زوجها بسبب مرض جلدي تثير غضب وتعاطف الملايين
بعد 16 عامًا من الزواج.. قصة سيدة صينية يطلقها زوجها بسبب مرض جلدي تثير غضب وتعاطف الملايين
بعد 16 عامًا من الزواج.. قصة سيدة صينية يطلقها زوجها بسبب مرض جلدي تثير غضب وتعاطف الملايين

طرق تخزين القطايف قبل رمضان.. حافظي على الطعم الطازج طوال الشهر

طرق تخزين القطايف قبل رمضان
طرق تخزين القطايف قبل رمضان
طرق تخزين القطايف قبل رمضان

بحضور 3 وزراء.. توقيع مذكرة تنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات في شبرامنت

3 وزراء يشهدون توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات الصلبة في شبرامنت بتكلفة 4.2 مليار دولار
3 وزراء يشهدون توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات الصلبة في شبرامنت بتكلفة 4.2 مليار دولار
3 وزراء يشهدون توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات الصلبة في شبرامنت بتكلفة 4.2 مليار دولار

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

