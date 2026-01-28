قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منتجي الدواجن تعلن أخبارا سارة برمضان 2026.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار والطقس.. أخبار التوك شو
مصر وعمان تؤكدان على التمسك بالتسوية السياسية للملف النووي الإيراني
بوتين: مستعدون للعمل المشترك لإعادة إعمار سوريا
مصر وقطر تشددان على ضرورة دعم الحوار بين واشنطن وطهران
بقيود أمنية مشددة.. إعلام إسرائيلي: فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني الأحد المقبل
ثروت سويلم: المرحلة الثانية للدوري بنظام القرعة.. ومراعاة الاستعداد لكأس العالم
كيف تؤثر ارتفاعات الذهب والفضة على قيمة العملات؟
هل تغيرت بالفعل؟.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل اليوم الأربعاء 28 يناير 2026
مقتل منفذ عملية طعن في القدس المحتلة
تعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا للتوسع بمشروعات تنمية حقول البترول
بعد ارتفاع الأسعار.. الحكومة تكشف حقيقة نقص المعروض من الدواجن بالأسواق
طعن قضائي من متضرري الأحوال الشخصية لإلزام الحكومة بعرض القانون على مجلس النواب
أخبار البلد

بعثة اللجنة الدولية: الهلال الأحمر المصري أحد أكبر الشركاء الداعمين في الإغاثة

وزارة التضامن
وزارة التضامن
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي  آنا براتس رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة والوفد المرافق لها، وذلك بحضور  دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولى والعلاقات والاتفاقات الدولية، والدكتورة آمال إمام المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء مرحبة برئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، عقب تولي مهام عملها، ومتمنية لها دوام التوفيق خلال فترة عملها، ومشيدة كذلك بجهود ألفونسو بيريز رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر السابق بالقاهرة.

 وأثنت الدكتورة مايا مرسي  على التعاون الوثيق الذي حدث بين الهلال الأحمر المصري وبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مواجهة العديد من الأزمات وعلى رأسها الأوضاع المأساوية التي شهدها قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية.

وشهد اللقاء مناقشة تنسيق جهود التعاون بين الهلال الأحمر المصري واللجنة الدولية للصليب الأحمر، خاصة في ظل التعاون المستمر في إغاثة المتضررين من الأزمات والنزاعات المسلحة، والتعاون بين الهلال الأحمر المصري واللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن الاستجابة لأزمة غزة والسودان، حيث يتم المساعدة في تلبية الاحتياجات والمنقذة لحياة المتضررين في في البلدين والمساهمة في رفع المعاناة عن الأسر والأفراد المعرضين للخطر.

وأكدت رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة أن الهلال الأحمر المصري يعد أحد أكبر الشركاء الداعمين في الإغاثة الدولية لتقديم الدعم والإغاثة للمتضررين في أكثر من منطقة في الفترة السابقة والحالية بما يشمل ليبيا، أوكرانيا، السودان، وقطاع غزة، لما يتمتع به من ثقة وخبرة تمتد لأكثر من 115 عاما ، مشددة على أن اتفاقية التعاون مع الهلال الأحمر المصري تجدد سنويا، وبموجب بروتوكول التعاون بين الجهتين، يتم تعزيز  قدرات الهلال الأحمر المصري، وفرقه من المتطوعين والعاملين، وكذلك دعم برامج إعادة الروابط العائلية،، فضلا عن توفير احدث  أدوات الاغاثة لفرق الهلال الأحمر في مواقع الأزمات. 

وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتعاون بين الهلال الأحمر المصري واللجنة الدولية للصليب الأحمر في مختلف الجهود، الإغاثية، حيث أبدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على دورها داخل الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بالمساهمة في إظهار جهود الهلال الأحمر المصري للمجتمع الدولي.

وزيرة التضامن التضامن الاجتماعي الهلال الأحمر رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر رفع المعاناة عن الأسر والأفراد المعرضين للخطر

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة

دواجن بيضاء

قفزة مُفاجئة في أسعار الدواجن .. وهذا ثمن الكيلو الآن

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة .. برقم الجلوس

الذهب

مفاجأة بعيار 21 .. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك

سيارات ذوي الاعاقة

شروط الحصول على سيارات ذوي الإعاقة وفقا للقانون بعد تحرك النواب

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يحدد حالات الإخلاء الإجباري للشقق.. ما هي؟

أول فندق على القمر

47 مليون جنيه مقابل الإقامة على سطح القمر.. ما القصة؟

محمد الشناوي

أول عرض يصل محمد الشناوي بعد وضعه على دكة البدلاء.. هل يرحل قائد الأهلي؟

بالصور

«ترند بالصدفة».. قصة دمية حصان باكي اجتاحت الصين وجذبت ملايين المستخدمين

الحصان الباكي

فوائد بالجملة لا تفوتها.. ماذا يحدث لجسم الرجل عند تناول التمر بالطحينة؟

«فوائد بالجملة».. ماذا يفعل تناول التمر بالطحينة لجسم الرجل؟

بعد 16 عامًا زواج.. قصة سيدة صينية يطلقها زوجها بسبب مرض جلدي تثير غضب وتعاطف الملايين

بعد 16 عامًا من الزواج.. قصة سيدة صينية يطلقها زوجها بسبب مرض جلدي تثير غضب وتعاطف الملايين

طرق تخزين القطايف قبل رمضان.. حافظي على الطعم الطازج طوال الشهر

طرق تخزين القطايف قبل رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

