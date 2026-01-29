تعرف على فعاليات اليوم السكاني "سلامة ولادنا مسؤليتنا " بدمياط

شهد اللواء محمد همام سكرتير عام محافظة دمياط، انطلاق فعاليات اليوم السكاني "سلامة ولادنا مسؤليتنا" بالتعاون بين المجلس القومي للسكان بمحافظة دمياط ومديرية الصحة وجميع الجهات التنفيذية بمستشفي التكامل بالسنانية

جاء ذلك بحضور ياسمين جوهر مقرر المجلس القومي للسكان بمحافظة دمياط و الدكتور محمد عبد الخالق وكيل وزارة الصحة والدكتورة اماني القرش وكيل المديرية وممثلين من جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة متمثلة في مديرية الأوقاف ووعظ الأزهر والشباب والرياضة والثقافة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى و الزراعة و التضامن الاجتماعي والقوي العاملة.

وتضمن اليوم السكاني (٢١١) كشف داخلي بالعيادات تخصص اطفال وباطنة وأسنان وتنظيم أسرة ومبادرة فحص الثدي وأمراض مزمنة.

علاوة على تنفيذ الندوات التوعوية في مجال تنظيم الأسرة والصحة الانجابية ومبادرة ١٠٠٠ يوم الذهبية والمشكلة السكانية وتداعياتها وخطورتها علي موارد الدولة كالمياه والغذاء والتربية السليمة والحفاظ علي النشئ وسلامة الغذاء وخاصة الأطفال و الاهتمام بالرياضة والصحة الجسدية و فرص العمل المتاحة للشباب وأيضاً المشروطية الصحية لتكافل وكرامة.

كما تضمن اليوم السكاني رسومات للأطفال وورش فنية ومعارض نوادي المرأة التابعة للصحة وعرض منتجات هاند ميد بسعر اقتصادي وتقديم مسرحية عن الصحة الانجابية والمشكلة السكانية مقدمة من إدارة الإعلام بتنظيم الأسرة بالصحة ،وتوزيع جوائز مالية وعينية علي السيدات بحضور ٢٠٠ سيدة.