شقيق إمام عاشور يوجه رسالة مؤثرة لأخيه: هترجع أقوى يا نور عنيا

وجه حازم شقيق نجم الاهلي أمام عاشور رسالة مؤثرة لأخية بعد أنباء تدهور حالته الصحية.

و نشر حازم عاشور صورة شقيقة عبر إنستجرام و علق كاتبا:ربي يحفظك بحفظة يا نور عنيا،و ترجع أقوي من الاول و يجبر بخاطرك يارب يا حبيبي .

وكشف الإعلامي أحمد شوبير تطورات الحالة الصحية لنجم الأهلي لإمام عاشور.



وقال شوبير عبر تصريحات إذاعية: أرقام إمام عاشور تتحسن وكان من المفترض أن يجري تحاليل غدًا الخميس لكن تم تأجيلها إلى يوم الجمعة واحتمال يتم تأجيلها أيضًا ليوم السبت على أمل أن تكون التحاليل طبيعية».

وأضاف: «إمام عاشور لا يزال في العزل ويخضع لراحة تامة في المنزل».