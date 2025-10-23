محمد حسن يشكر وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والمصارعة على ذهبية بطولة العالم

حرص بطل المصارعة الروماني إبن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي محمد حسن صاحب ذهبية بطولة العالم المقامة في صربيا تحت 23 عاما خلال الفترة من 20 أكتوبر الجاري حتى 27 من نفس الشهر على تقديم التهنئة إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس ياسر إدريس رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية ورئيس الاتحاد المصري للمصارعة العميد سعيد صلاح على تحقيق هذا الإنجاز الكبير وحصد ذهبية بطولة العالم مشيدا بالدعم اللا محدود من جانب السبد الوزير واللجنة الأولمبية المصرية واتحاد المصارعة في تحقيق هذا الحدث العالمي أمام بطل جورجيا وفوزه بنتيجة 3/ صفر في وزن 67 كجم .

وأعلن البطل المصري محمد حسن بأنه يقدم هذا الإنجاز الرياضي في بطولة العالم المقامة بصرييا لكل القائمين على الرياضة المصرية الداعمين للأبطال وهو ما يعكس نجاح برامج اكتشاف ورعاية الموهوبين التى تنفذها الوزارة مشيدًا بالمستوى المتميز الذى قدمه في البطولة ومؤكدًا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تولى اهتمامًا كبيرًا برعاية الأبطال ودعمهم لتحقيق مزيد من البطولات ورفع اسم مصر عاليًا فى كافة البطولات الدولية والقارية .

وقال محمد حسن بأن هذا الإنجاز سيكون له مردود جيد خلال الفترة المقبلة لبرنامج البطل الأوليمبي والمشروع القومي للموهبة في اكتشاف العديد من المواهب الشابة ورعايتهم في إطار الاستعداد وتنفيذ خطة أولمبياد لوس أنجلوس القادمة حتى يتمكن أبطال مصر من الظهور المتميز على منصات التتويج.

كما تقدم زميله البطل المصارع أدهم أيمن لاعب صاحب الميدالية البرونزية فى بطولة العالم للمصارعة تحت 23 سنة بصرييا بكل الشكر والعرفان للوزير الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على اهتمامه بالأبطال ورعايتهم وتقديم المساندة الدائمة لهم وأن ما حدث هو حصاد ثمرة نجاح مشروع رعاية الموهوبين التى تنفذها الوزارة والدولة في خطة النهوض بكل الألعاب قبل أولمبياد لوس أنجلوس 2028 من أجل حصد الميداليات والألقاب خلال السنوات القادمة.. ووجه البطل المصري الشكر إلى المهندس ياسر ادريس لدعمه ومساندته المستمرة للابطال وحرص اللجنة الاولمبية الدائم على تهيئة الأجواء الإيجابية.