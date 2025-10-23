جولة تفقدية لوزير الرياضة ومحافظ السويس داخل المنشآت الشبابية بالمحافظة

قام الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب طارق الشاذلي محافظ السويس، بجولة تفقدية داخل المدينة الشبابية بمحافظة السويس، ضمن جولة الوزير بالمحافظة لمتابعة المنشآت الشبابية والرياضية ومتابعة سير العمل بها.

وخلال الجولة، تفقد وزير الشباب والرياضة ومحافظ السويس حمام السباحة الأولمبي بالمدينة الشبابية، واطلعا على مستوى التجهيزات الفنية والإدارية، واستمعا إلى شرح تفصيلي حول ما تم تنفيذه من أعمال تطوير وصيانة، بهدف رفع كفاءة المنشآت الرياضية لتقديم أفضل الخدمات للمترددين من أبناء المحافظة والفرق الرياضية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الجولة تأتي في إطار حرص الوزارة على المتابعة الميدانية المستمرة لكافة المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو الارتقاء بالبنية التحتية الشبابية والرياضية وتوفير بيئة مناسبة لممارسة مختلف الأنشطة.

من جانبه، أعرب اللواء أركان حرب طارق الشاذلي محافظ السويس عن تقديره لجهود وزارة الشباب والرياضة في دعم المنشآت بالمحافظة.

وأكد اللواء أركان حرب طارق الشاذلي أهمية التعاون المستمر بين المحافظة والوزارة لتطوير الخدمات المقدمة للشباب والرياضيين من أبناء المحافظة.