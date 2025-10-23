قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قمة بروكسل التاريخية.. السيسي يفتح صفحة جديدة في الشراكة المصرية الأوروبية
شعبة الخضر والفاكهة: أسعار الطماطم مرتفعة قبل تحرك أسعار السولار
انطلاق الدعاية الانتخابية لمجلس النواب..وهذه المحظورات على المرشحين اجتنابها
ينطلق غدا.. 25 فرقة مصرية وأجنبية تشارك في اليوبيل الفضي لمهرجان الإسماعيلية
تعليم كفر الشيخ : تعليق الدراسة بمدارس دسوق بمناسبة مولد إبراهيم الدسوقي
ده الطبيعي.. وليد صلاح الدين يعلق على تصدر الأهلي قائمة الدوري
استقبال حاشد وزغاريد مصرية في بروكسل احتفاء بالرئيس السيسي | فيديو
الرئيس السيسي يرحب بمشاركة ملك بلجيكا في افتتاح المتحف المصري الكبير
محافظ القاهرة: المتحف المصري الكبير يصون التراث ويسهم في إحياء التاريخ
الرئيس السيسي: نتطلع لمشاركة ملك بلجيكا في مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير
إعلام إسرائيلي: سلاح الجو استهدف موقعاً لإنتاج أسلحة استراتيجية لحزب الله
السيسي: علاقاتنا مع بلجيكا نموذج للشراكة والتعاون من أجل السلام والاستقرار الإقليمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جولة تفقدية لوزير الرياضة ومحافظ السويس داخل المنشآت الشبابية بالمحافظة

وزير الرياضة
وزير الرياضة
يسري غازي

قام الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب طارق الشاذلي محافظ السويس، بجولة تفقدية داخل المدينة الشبابية بمحافظة السويس، ضمن جولة الوزير بالمحافظة لمتابعة المنشآت الشبابية والرياضية ومتابعة سير العمل بها.

وخلال الجولة، تفقد وزير الشباب والرياضة ومحافظ السويس حمام السباحة الأولمبي بالمدينة الشبابية، واطلعا على مستوى التجهيزات الفنية والإدارية، واستمعا إلى شرح تفصيلي حول ما تم تنفيذه من أعمال تطوير وصيانة، بهدف رفع كفاءة المنشآت الرياضية لتقديم أفضل الخدمات للمترددين من أبناء المحافظة والفرق الرياضية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الجولة تأتي في إطار حرص الوزارة على المتابعة الميدانية المستمرة لكافة المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو الارتقاء بالبنية التحتية الشبابية والرياضية وتوفير بيئة مناسبة لممارسة مختلف الأنشطة.

من جانبه، أعرب اللواء أركان حرب طارق الشاذلي محافظ السويس عن تقديره لجهود وزارة الشباب والرياضة في دعم المنشآت بالمحافظة.

وأكد اللواء أركان حرب طارق الشاذلي أهمية التعاون المستمر بين المحافظة والوزارة لتطوير الخدمات المقدمة للشباب والرياضيين من أبناء المحافظة.

وزير الرياضة محافظ السويس جولة تفقدية الشباب والرياضة أشرف صبحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارني سلوت

أول رد فعل من أرني سلوت بعد حذف محمد صلاح صورته بقميص ليفربول

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

محمد صلاح

مسألة وقت يا خاين.. صديق محمد صلاح المقرب يوجه رسالة إلى مدرب ليفربول

مشغولات ذهبية

640 جنيها.. سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

الارصاد

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مشغولات ذهبية

عاود الارتفاع.. أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال

جيش الاحتلال يهاجم معسكرا وموقعا لتصنيع صواريخ موجهة ودقيقة لحزب الله

رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي

رئيس وزراء الهند يغيب عن حضور اجتماعات قمة آسيان الأسبوع المقبل

الجيش الإسرائيلي: غارات جوية على مناطق في لبنان استهدفت مواقع لحزب الله

الجيش الإسرائيلي: غارات جوية على لبنان استهدفت مواقع لحزب الله

بالصور

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره

القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين

القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين

شياكة ورقي.. إطلالات درة تسرق الأضواء في الجونة

درة
درة
درة

فستان لافت.. مريم الخشت تستعرض جمالها

مريم الخشت
مريم الخشت
مريم الخشت

فيديو

رانيا يوسف

رانيا يوسف تعلق على منتقدي زواجها: لو ماتشتمتش هستغرب

المتهمة

القبض على بلوجر وفتاتين يمارسن الرزيلة في الإسكندرية

إلهام شاهين

عايزة أروح التواليت.. إلهام شاهين ترد على اتهامها بالسخرية من حديث لبلبة بمهرجان الجونة|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد