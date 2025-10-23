قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اكتشاف نادر في الفضاء.. قمر ثاني مؤقت للأرض يظهر في مدارها
ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية
وزير الخارجية الإسرائيلي: ملتزمون بالعمل من أجل إنجاح خطة ترامب رغم الصعوبات
مصر تكثف اتصالاتها مع الولايات المتحدة لتثبيت وقف إطلاق النار بغزة
إيقاف 50 ألف هاتف في مصر.. شعبة المحمول تكشف مفاجأة حول سداد الرسوم والضرائب
إيمان أبو الدهب: لينك لمس كل بيت مصري لأنه من أفضل أعمال الأوف سيزون
إصابة كيم كاردشيان بتمدد في الأوعية الدموية .. تفاصيل
الدردير يثير غضب جماهير الأهلي:نعيش ونرمي وغيرنا لسه بيلم من استعمالنا
الشرطة البريطانية تعتقل 3 أشخاص للاشتباه في العمل مع المخابرات الروسية
325 جنيهًا تراجع بأسعار الذهب اليوم
بمشاركة الأهلي والزمالك| قرار جديد من الكاف بدوري الأبطال والكونفدرالية
هيئة فلسطينية: القمة المصرية الأوروبية نموذج مهم للتعاون الإقليمي والدولي
أ ش أ

أكد رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، صلاح عبد العاطي، أن القمة المصرية الأوروبية تعد نموذجا مهما للتعاون الإقليمي والدولي، حيث تناولت جميع الملفات في المنطقة وأبرزها الملف الفلسطيني والإشادة بدور مصر في تطبيق وقف إطلاق النار. 


وأوضح عبد العاطي -في تصريح خاص لقناة (اكسترا لايف) الإخبارية، اليوم /الخميس/- أن السياسة المصرية تٌعلي من أهمية القضية الفلسطينية باعتبارها قضية أمن قومي مصري إلى جانب كونها قضية مصيرية للفلسطينيين، مشيدا في الوقت ذاته بالدعم الأوروبي لكل المقاربات القاضية بتثبيت وقف إطلاق النار وتعزيز الاستجابة الإنسانية وصولا إلى مؤتمر إعادة الإعمار التي تنوي مصر تنظيمه أواسط الشهر المقبل، ودعم مسار سياسي عادل يفضي إلى حل الدولتين. 


ونوه بأن الهيئة الدولية لدعم فلسطين تتحرك في مختلف المسارات لحث الدول على القيام بواجباتها الأخلاقية والقانونية تجاه القضية الفلسطينية، إضافة إلى العمل إلى جانب المجتمع المدني من أجل التحرك في اتجاه مسائلة الاحتلال الإسرائيلي ودعم مسار العدالة الدولية في هذا الشأن.

وقف إطلاق النار رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين القمة المصرية الأوروبية الملف الفلسطيني قضية مصيرية للفلسطينيين الهيئة الدولية لدعم فلسطين مؤتمر إعادة الإعمار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

