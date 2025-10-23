هيئة فلسطينية: القمة المصرية الأوروبية نموذج مهم للتعاون الإقليمي والدولي

أكد رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، صلاح عبد العاطي، أن القمة المصرية الأوروبية تعد نموذجا مهما للتعاون الإقليمي والدولي، حيث تناولت جميع الملفات في المنطقة وأبرزها الملف الفلسطيني والإشادة بدور مصر في تطبيق وقف إطلاق النار.



وأوضح عبد العاطي -في تصريح خاص لقناة (اكسترا لايف) الإخبارية، اليوم /الخميس/- أن السياسة المصرية تٌعلي من أهمية القضية الفلسطينية باعتبارها قضية أمن قومي مصري إلى جانب كونها قضية مصيرية للفلسطينيين، مشيدا في الوقت ذاته بالدعم الأوروبي لكل المقاربات القاضية بتثبيت وقف إطلاق النار وتعزيز الاستجابة الإنسانية وصولا إلى مؤتمر إعادة الإعمار التي تنوي مصر تنظيمه أواسط الشهر المقبل، ودعم مسار سياسي عادل يفضي إلى حل الدولتين.



ونوه بأن الهيئة الدولية لدعم فلسطين تتحرك في مختلف المسارات لحث الدول على القيام بواجباتها الأخلاقية والقانونية تجاه القضية الفلسطينية، إضافة إلى العمل إلى جانب المجتمع المدني من أجل التحرك في اتجاه مسائلة الاحتلال الإسرائيلي ودعم مسار العدالة الدولية في هذا الشأن.