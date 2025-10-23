قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اكتشاف نادر في الفضاء.. قمر ثاني مؤقت للأرض يظهر في مدارها
ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية
وزير الخارجية الإسرائيلي: ملتزمون بالعمل من أجل إنجاح خطة ترامب رغم الصعوبات
مصر تكثف اتصالاتها مع الولايات المتحدة لتثبيت وقف إطلاق النار بغزة
إيقاف 50 ألف هاتف في مصر.. شعبة المحمول تكشف مفاجأة حول سداد الرسوم والضرائب
إيمان أبو الدهب: لينك لمس كل بيت مصري لأنه من أفضل أعمال الأوف سيزون
إصابة كيم كاردشيان بتمدد في الأوعية الدموية .. تفاصيل
الدردير يثير غضب جماهير الأهلي:نعيش ونرمي وغيرنا لسه بيلم من استعمالنا
الشرطة البريطانية تعتقل 3 أشخاص للاشتباه في العمل مع المخابرات الروسية
325 جنيهًا تراجع بأسعار الذهب اليوم
بمشاركة الأهلي والزمالك| قرار جديد من الكاف بدوري الأبطال والكونفدرالية
مجمع البحوث يعلن مواعيد الاختبارات التحريرية لمسابقة الإيفاد للخارج

عبد الرحمن محمد

تبدأ الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، يوم الاثنين 27 أكتوبر الجاري، عقد الاختبارات التحريرية الخاصة بالمتقدمين إلى المسابقة العامة للإيفاد للعامين 2025/2026 – 2026/2027م، وذلك بمقار كليات اللغة العربية، والشريعة والقانون، وأصول الدين بجامعة الأزهر في منطقة الدراسة بالقاهرة، وتستمر حتى يوم الخميس 30 أكتوبر 2025م، كمرحلة أولى لاختيار أفضل الكفاءات لتمثيل الأزهر ومصر في الخارج.

وأوضحت الأمانة أن الاختبارات ستُجرى وفق الجدول التالي

  • الاثنين 27/10/2025م: مواد الرياضيات، اللغة الإنجليزية، كيمياء عربي، الجغرافيا، فيزياء إنجليزي، أحياء إنجليزي، وعظ إسباني، وعظ إنجليزي، وعظ ألماني، وعظ فرنساوي، وإعلام.
  • الثلاثاء 28/10/2025م: القراءات، الوعظ، أحياء عربي، عربي إنجليزي، كيمياء إنجليزي، فيزياء عربي.
  • الأربعاء 29/10/2025م: العلوم العربية، شرعي إنجليزي، التاريخ.
  • الخميس 30/10/2025م: العلوم الشرعية.

وشددت الأمانة العامة على مجموعة من التعليمات العامة التي يجب الالتزام بها، من بينها أن تبدأ الاختبارات في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، مع ضرورة حضور المتقدمين قبل الموعد بنصف ساعة على الأقل، وعدم السماح بدخول اللجان إلا بعد إبراز بطاقة الرقم القومي، فضلًا عن حظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل قاعات الامتحان. كما يمكن للمتقدمين معرفة رقم اللجنة، ويوم ومكان الاختبار، من خلال الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية.

أما بالنسبة إلى التعليمات الخاصة، فقد أوضحت الأمانة أن التخصصات التي تُدرّس باللغات الأجنبية سيُؤدِّي المتقدمون لها اختبارين؛ الأول باللغة العربية، والثاني باللغة الأجنبية، في يومين مختلفين حسب الجدول المقرر. كما يخضع المتقدمون لتخصص الوعظ باللغات الأجنبية لاختبارين أحدهما بالعربية والآخر باللغة الأجنبية، وفق المواعيد المحددة لكل تخصص.

وأكدت الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات والمواعيد المحددة، ضمانًا لحسن سير العملية الامتحانية وتسهيل الإجراءات لجميع المتقدمين، متمنية لهم التوفيق والنجاح.

الأزهر اختبارات الإيفاد مجمع البحوث الإسلامية

