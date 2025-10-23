مجمع البحوث يعلن مواعيد الاختبارات التحريرية لمسابقة الإيفاد للخارج

تبدأ الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، يوم الاثنين 27 أكتوبر الجاري، عقد الاختبارات التحريرية الخاصة بالمتقدمين إلى المسابقة العامة للإيفاد للعامين 2025/2026 – 2026/2027م، وذلك بمقار كليات اللغة العربية، والشريعة والقانون، وأصول الدين بجامعة الأزهر في منطقة الدراسة بالقاهرة، وتستمر حتى يوم الخميس 30 أكتوبر 2025م، كمرحلة أولى لاختيار أفضل الكفاءات لتمثيل الأزهر ومصر في الخارج.

وأوضحت الأمانة أن الاختبارات ستُجرى وفق الجدول التالي

الاثنين 27/10/2025م: مواد الرياضيات، اللغة الإنجليزية، كيمياء عربي، الجغرافيا، فيزياء إنجليزي، أحياء إنجليزي، وعظ إسباني، وعظ إنجليزي، وعظ ألماني، وعظ فرنساوي، وإعلام.

مواد الرياضيات، اللغة الإنجليزية، كيمياء عربي، الجغرافيا، فيزياء إنجليزي، أحياء إنجليزي، وعظ إسباني، وعظ إنجليزي، وعظ ألماني، وعظ فرنساوي، وإعلام. الثلاثاء 28/10/2025م: القراءات، الوعظ، أحياء عربي، عربي إنجليزي، كيمياء إنجليزي، فيزياء عربي.

القراءات، الوعظ، أحياء عربي، عربي إنجليزي، كيمياء إنجليزي، فيزياء عربي. الأربعاء 29/10/2025م: العلوم العربية، شرعي إنجليزي، التاريخ.

العلوم العربية، شرعي إنجليزي، التاريخ. الخميس 30/10/2025م: العلوم الشرعية.

وشددت الأمانة العامة على مجموعة من التعليمات العامة التي يجب الالتزام بها، من بينها أن تبدأ الاختبارات في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، مع ضرورة حضور المتقدمين قبل الموعد بنصف ساعة على الأقل، وعدم السماح بدخول اللجان إلا بعد إبراز بطاقة الرقم القومي، فضلًا عن حظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل قاعات الامتحان. كما يمكن للمتقدمين معرفة رقم اللجنة، ويوم ومكان الاختبار، من خلال الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية.

أما بالنسبة إلى التعليمات الخاصة، فقد أوضحت الأمانة أن التخصصات التي تُدرّس باللغات الأجنبية سيُؤدِّي المتقدمون لها اختبارين؛ الأول باللغة العربية، والثاني باللغة الأجنبية، في يومين مختلفين حسب الجدول المقرر. كما يخضع المتقدمون لتخصص الوعظ باللغات الأجنبية لاختبارين أحدهما بالعربية والآخر باللغة الأجنبية، وفق المواعيد المحددة لكل تخصص.

وأكدت الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات والمواعيد المحددة، ضمانًا لحسن سير العملية الامتحانية وتسهيل الإجراءات لجميع المتقدمين، متمنية لهم التوفيق والنجاح.