ديني

الجامع الأزهر يطلق اختبارات الدورة الثالثة لرواق الخط العربي والزخرفة الإسلامية

عبد الرحمن محمد

بدأت صباح اليوم الخميس في الجامع الأزهر فعاليات اختبارات نهاية الدورة الثالثة برواق الخط العربي والزخرفة الإسلامية، بمشاركة 580 دارسًا.

 وتستمر الاختبارات لمدة ستة أيام متتالية، خُصص لكل يوم منها اختبار في أحد الخطوط العربية الستة إلى جانب فن الزخرفة الإسلامية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في إطار اهتمام الأزهر المتواصل برعاية الفنون الإسلامية الأصيلة.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، أن فكرة إنشاء رواق الخط العربي والزخرفة الإسلامية جاءت في إطار مبادرات الأزهر الشريف الرامية إلى تعزيز الهوية العربية والإسلامية والاهتمام بفنون اللغة العربية وجمالياتها.

وأكد أن الرواق يهدف إلى نشر ثقافة إتقان الخط العربي بين الدارسين، وتوعيتهم بأهمية اللغة العربية كلغة حضارة وهوية وثقافة.

وأضاف أن الرواق يسعى أيضًا إلى تنمية المهارات الكتابية وتحسين الخط الشخصي لدى المتعلمين، مع غرس حب اللغة العربية في نفوسهم، وتنمية الحس الفني والجمالي لديهم، إلى جانب تعزيز القيم الأخلاقية والانتماء الثقافي، مشيرًا إلى أن دراسة الخط العربي تجمع بين الجانب الفني والتربوي، إذ تُسهم في تدريب المتعلم على الصبر والدقة والنظام، وتُنمّي الثقة بالنفس والقدرة على التركيز.

ومن جانبه، أكد الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أن هذه الاختبارات تعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه الأزهر الشريف لفن الخط العربي باعتباره جزءًا من التراث الثقافي والحضاري للأمة الإسلامية، موضحًا أن رواق الخط العربي يمثل بيئة تعليمية متكاملة تسهم في تنمية الذوق الفني والجمالي لدى الدارسين، وتساعد على اكتشاف المواهب الفنية وتشجيعها على الإبداع والإتقان.

وأشار مدير عام الجامع الأزهر إلى أن تعلم الخط العربي والزخرفة الإسلامية يعزز الشعور بالفخر والانتماء للغة العربية، ويُسهم في ترسيخ الهوية الثقافية الإسلامية لدى الدارسين، لافتًا إلى أن الأزهر الشريف يسعى من خلال هذه البرامج إلى ربط الأجيال الجديدة بجذورهم الحضارية واللغوية.

وتأتي هذه المبادرة تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وباعتماد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة عواد، مدير عام الجامع الأزهر، وبمتابعة إبراهيم إبراهيم حلس، مدير إدارة الشئون الدينية.


 

