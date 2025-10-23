واصل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية لتنمية الشباب، تنفيذ مرصد الأزهر والشباب والرياضة يواصلان تنفيذ فعاليات "رؤية شبابية" ، الأربعاء 22 أكتوبر، بمشاركة طلاب وطالبات من جامعة بني سويف الأهلية.

فعاليات “رؤية شبابية”

يأتي هذا البرنامج المشترك في إطار استراتيجية المرصد والوزارة الهادفة إلى بناء شخصية مصرية واعية والتصدي للظواهر السلبية التي طرأت على المجتمع.

ويتضمن جلسات وورش عمل مصممة للاستماع إلى أفكار الشباب والتحاور مع المتخصصين حول موضوعات ذات صلة بالتطرف ومواجهة الأفكار المتطرفة.



وشهدت الفعاليات محاضرة ألقاها الرائد أحمد كركيت، استشاري إعداد القادة والتنمية الذاتية، حول بناء وعي لدى الشباب لتحصينهم ضد الأفكار المتطرفة.



كما تناول الدكتور حماده شعبان، مشرف وحدة رصد اللغة التركية، في المحاضرة الثانية تعريف التطرف وأسبابه وطرق الوقاية منه، وأهم الاستراتيجيات المتبعة لمواجهة الخطاب الإعلامي للتنظيمات المتطرفة.



في حين تطرق الدكتور محمد عبودة، الباحث بالمرصد، إلى ضرورة الحفاظ على خصوصية المجتمعات ثقافيًا، في المحاضرة الثالثة، والتي أشار فيها إلى قدرة الثقافة المصرية على استيعاب العديد من الثقافات مع الحفاظ على هويتها.



يُذكر أن هذا البرنامج يواصل فعالياته على مدار العام، ضمن جهود وزارة الشباب والرياضة ومرصد الأزهر لمجابهة التطرف والإرهاب بالفكر الوسطي وتعزيز قيم التسامح.