قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ جنوب سيناء يبحث تحديث مُخطط مدينة الطور لتحويلها لقطب تنموي وسياحي |صور
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح نشطة بهذه المناطق
القصة الكاملة لشاب هدد فتاة بنشر صورها على مواقع التواصل في سوهاج
مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات باكستانية تحمل 100 طن للفلسطينيين بغزة
أبو الغيط: تصاعد التوتر بين القوى الكبرى يشير إلى حرب باردة جديدة
طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة «أفشة» بعد مباراة الأردن ومدة غيابه
حسين الشحات يوضح موقفه من العودة للملاعب: أنتظر إشارة الجهاز الفني
المرحوم يطاردها.. بوسي من سلالم المسارح لخناقة المحاكم.. ما القصة ؟
محافظ أسوان يتابع إغلاق صناديق الاقتراع داخل 152 لجنة انتخابية بمختلف المراكز والمدن |شاهد
لجنة متابعة الانتخابات بالأقصر: تحرير 6 محاضر خروقات انتخابية وإحالتها للنيابة
عبدالمنعم سعيد: تقرير الأمن القومي الأمريكي يعكس «روح ترامب» ويُعيد الولايات إلى القرن الـ19
كأس عاصمة مصر .. «زد» يفوز على «سموحة» بهدف عبدالرحمن البانوبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا.. لم نتلق أي شكاوى خلال اليوم الأول بالدوائر الملغاة

محافظ المنيا يتابع تصويت الناخبين
محافظ المنيا يتابع تصويت الناخبين
ايمن رياض

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، غلق اللجان الانتخابية في اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب 2025 داخل الدوائر الخمس بالمحافظة في مواعيدها المقررة، دون تلقي أي شكاوى أو معوقات، وذلك خلال متابعته لسير العملية الانتخابية من داخل مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وأوضح المحافظ أن جميع اللجان الانتخابية، البالغ عددها 489 لجنة فرعية موزعة على مراكز وقرى المحافظة، أغلقت أبوابها في تمام الساعة التاسعة مساءً، تحت إشراف قضائي كامل وبالتنسيق مع عناصر الشرطة المدنية، مؤكدًا انتظام اليوم الأول داخل اللجان كافة.

وأضاف أن غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية بالمراكز لم تتلق أي بلاغات أو شكاوى على مدار يوم الاقتراع، مشيدًا بما وصفه بـ”الانضباط الكامل” في سير العملية الانتخابية داخل المراكز التسعة بالمحافظة.

وأكد اللواء كدواني أن غرفة العمليات تستأنف عملها غدا الخميس فى التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء ، في اليوم الثاني والاخير من انتخابات مجلس النواب بالدوائر الخمس الملغاة، داعيًا المواطنين إلى المشاركة الفعّالة والإيجابية في الإدلاء بأصواتهم، مشددًا على أن “صوت كل مواطن يصنع الفارق في رسم مستقبل الوطن خلال الدورة البرلمانية القادمة”.

المنيا محافظ النواب انتخاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

إجازة للطلاب| تعليق الدراسة في مدارس لجان انتخابات مجلس النواب غداً

وزير التربية والتعليم

التعليم تنعي طالب مدرسة STEM ببني سويف وتكشف تفاصيل وفاته

محمد صلاح

مفاجأة كبرى في مصير محمد صلاح مع ليفربول.. تعرف عليها

تامر حسني

راقد مبيتحركش.. حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ تامر حسني |تفاصيل

وفاة الطالب أدهم

والده سابه وتجاهل مرضه| القصة الكاملة لوفاة طالب مدرسة STEM ببني سويف

الأرصاد

الأرصاد: القاهرة الكبرى على موعد مع ظاهرة جوية خلال الساعات القادمة

تعبيرية

رشوة مستشار محافظ دمياط.. من الديوان لـ الكلبش | القصة الكاملة

تعبيرية

ننشر قائمة بأسماء وصور موزعي الرشاوي الانتخابية في المحافظات..تعرف عليهم

ترشيحاتنا

الأهرام والمالية يتعاونان لرفع جودة الأداء الحكومي

الأهرام والمالية يتعاونان لرفع جودة الأداء الحكومي

صورة ارشيفية

ضبط مخزن سلع غذائية في حملة تموينية مكبرة ببنها وحي شرق شبرا الخيمة

جولة في حدائق العاصمة

رئيس جهاز حدائق العاصمة: نعمل بنظام متكامل للمتابعة اليومية لكافة المشروعات

بالصور

طريقة عمل بيتزا اللحم المفروم الشهية

طريقة عمل بيتزا اللحم المفروم الشهية
طريقة عمل بيتزا اللحم المفروم الشهية
طريقة عمل بيتزا اللحم المفروم الشهية

أكلة الشتاء الرسمية.. طريقة عمل العدس التركي

طريقة عمل شوربة العدس التركية
طريقة عمل شوربة العدس التركية
طريقة عمل شوربة العدس التركية

مقرمش و لذيذ.. طريقة عمل الخبز الهندي بالبطاطس

مقرمش و لذيذ..طريقة عمل الخبز الهندي بالبطاطس
مقرمش و لذيذ..طريقة عمل الخبز الهندي بالبطاطس
مقرمش و لذيذ..طريقة عمل الخبز الهندي بالبطاطس

أمطار وسيول قبل بدء الشتاء رسمياً.. باقي كام يوم؟

موعد بدء الشتاء رسمياً
موعد بدء الشتاء رسمياً
موعد بدء الشتاء رسمياً

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد