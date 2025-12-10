محافظ المنيا.. لم نتلق أي شكاوى خلال اليوم الأول بالدوائر الملغاة

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، غلق اللجان الانتخابية في اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب 2025 داخل الدوائر الخمس بالمحافظة في مواعيدها المقررة، دون تلقي أي شكاوى أو معوقات، وذلك خلال متابعته لسير العملية الانتخابية من داخل مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وأوضح المحافظ أن جميع اللجان الانتخابية، البالغ عددها 489 لجنة فرعية موزعة على مراكز وقرى المحافظة، أغلقت أبوابها في تمام الساعة التاسعة مساءً، تحت إشراف قضائي كامل وبالتنسيق مع عناصر الشرطة المدنية، مؤكدًا انتظام اليوم الأول داخل اللجان كافة.

وأضاف أن غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية بالمراكز لم تتلق أي بلاغات أو شكاوى على مدار يوم الاقتراع، مشيدًا بما وصفه بـ”الانضباط الكامل” في سير العملية الانتخابية داخل المراكز التسعة بالمحافظة.

وأكد اللواء كدواني أن غرفة العمليات تستأنف عملها غدا الخميس فى التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء ، في اليوم الثاني والاخير من انتخابات مجلس النواب بالدوائر الخمس الملغاة، داعيًا المواطنين إلى المشاركة الفعّالة والإيجابية في الإدلاء بأصواتهم، مشددًا على أن “صوت كل مواطن يصنع الفارق في رسم مستقبل الوطن خلال الدورة البرلمانية القادمة”.