سفير كندا بالقاهرة يؤكد حرص بلاده على دعم التعاون الأكاديمي والعلمي مع جامعة الإسكندرية

أكد سفير دولة كندا بالقاهرة السفير أورليك شانون، حرص بلاده على دعم التعاون الأكاديمي والعلمي مع جامعة الإسكندرية، وبحث فرص إنشاء برامج مشتركة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، فضلًا عن تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بين الجانبين.



جاء ذلك خلال لقائه اليوم /الخميس/- بنواب جامعة الإسكندرية بمقر إدارة الجامعة بالشاطبي، لبحث سبل تعزيز التعاون بين جامعة الإسكندرية والجامعات الكندية في المجالات التعليمية والبحثية ذات الاهتمام المشترك.



وبحث الجانبان - خلال اللقاء- إمكانية إنشاء برامج علمية مزدوجة بين جامعة الإسكندرية وعدد من الجامعات الكندية باللغتين الإنجليزية والفرنسية، باعتبارهما اللغتين الرسميتين في كندا، وذلك في إطار دعم توجه الجامعة نحو تدويل التعليم وتطوير البرامج الأكاديمية وفقًا للمعايير العالمية.



كما تم استعراض مسارات التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجانبين في التخصصات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية تبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين، وتوسيع مجالات التعاون في الأبحاث التطبيقية والمشروعات المشتركة، بما يسهم في تعزيز جودة التعليم العالي والبحث العلمي لدى الطرفين.