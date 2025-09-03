مساعٍ ليبية لإنشاء مشروع ضخم لتوليد الكهرباء

تعمل ليبيا على التغلب على مشاكل الكهرباء عبر مشروعات طاقة تعمل بالغاز الطبيعي ما يعني بعد سنوات انتهاء مشاكل الطاقة، وفق ما ذكرت شبكة بلومبرج.

مشروع غاز طبيعي بمليارات الدولارات

تريد شركة الطاقة الليبية التابعة للدولة إحياء مشروع غاز طبيعي بمليارات الدولارات لتخفيف نقص الكهرباء ما سيفيد طرفي البلاد الشرق والغرب.

حول تفاصيل المشروع، فتريد المؤسسة الوطنية للنفط في أن تتولى شركتها التابعة "الخليج العربي للنفط" تطوير رواسب الغاز المكتشفة في القطعة "NC-7" بغرب ليبيا.

إيني وتوتال

لكن لن تقوم الشركة لوحدها بالمشروع، فهناك تعاون محتمل مع شركاء وهم :"إيني" (Eni) و"توتال" (TotalEnergies)، شركة "بترول أبوظبي الوطنية" (Abu Dhabi National Oil)، و"تركش بتروليوم" (Turkish Petroleum)، وفقاً لرسالة من المؤسسة الوطنية للنفط إلى عبد الحميد الدبيبة، رئيس وزراء الحكومة الليبية المعترف بها دولياً.

موارد ليبيا من الغاز

من المقرر أن يخضع المشروع لإشراف شركة جديدة مقرها بنغازي في الشرق.

كل ذلك سيعمل على استغلال موارد ليبيا من الغاز، والتي تقدر وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية بنحو 53 تريليون قدم مكعب.

حول الفوائد، فسيسهم مُقترح المؤسسة الوطنية للنفط بإنشاء مقر الشركة الغازية الجديدة، المسماة "جليانة"، في بنغازي، في دعم شرق ليبيا، الذي يضم معظم اكتشافات الطاقة في البلاد.

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان، إن استغلال مصادر جديدة بحلول نهاية 2026 أمرٌ بالغ الأهمية للبلاد.