قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدعاء المستجاب ليلة المولد النبوي .. كلمات تناسب الحدث العظيم
ميدو يفجر مفاجأة: زيزو جلس مع الأهلي قبل عامين للرحيل من الزمالك
بعد قليل.. بدء محاكمة طفل المرور و2 آخرين للتعدّي على طالب في المقطم
أسعار الذهب محليًا وعالميًا اليوم الأربعاء 3-9-2025
خلال أغسطس .. ارتفاع صادرات الغاز الأمريكي لأوروبا إلى 66% رغم تراجع الأسعار
أجور منصفة وزيادات سنوية مُلزمة.. هل ينجح قانون العمل الجديد في إنهاء معاناة عمال القطاع الخاص؟
غداً.. آخر فرصة لتقديم تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2025
إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف .. فريضتان تمحوان الذنوب وتعادلان عتق رقبة
كريم حسن شحاتة يكشف: الأهلي يضع خطة لتعيين مدرب أجنبي مميز قريبًا
استراتيجية مصر للطاقة حتى 2040 .. وزير الكهرباء: متابعة دقيقة لضمان الاستدامة
تحشيدات مسلحة ومخاوف من مواجهة جديدة في ليبيا .. الأمم المتحدة تحذّر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تحشيدات مسلحة ومخاوف من مواجهة جديدة في ليبيا .. الأمم المتحدة تحذّر

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

تشهد العاصمة الليبية طرابلس ومحيطها توترات متصاعدة مع تحشيدات عسكرية متبادلة بين الميليشيات المسلحة، وسط تحذيرات من انزلاق الأوضاع إلى مواجهة جديدة قد تعصف بالاستقرار الهش الذي تعيشه البلاد منذ اتفاق وقف إطلاق النار عام 2020، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وقال عضو المجلس الأعلى للأعيان ومشايخ ليبيا، مفتاح القليوشي، إن الميليشيات المسلحة ما زالت تشكل العقبة الكبرى أمام الاستقرار، محملاً حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية مسؤولية الخضوع لهيمنة الجماعات المؤدلجة التي يقودها المفتي المعزول الصادق الغرياني.

وأشار إلى أن هذه الجماعات تسعى للسيطرة على مفاصل حيوية في الغرب الليبي، من بينها طرابلس ومصراتة والزاوية وغريان، إضافة إلى قاعدة وميناء معيتيقة، لاستخدامها كورقة ضغط في أي تسوية سياسية مقبلة.

وفي مقابل هذا التصعيد، تتواصل جهود يقودها المجلس الرئاسي الليبي لاحتواء التوتر، بدعم دولي عبرت عنه بعثة الأمم المتحدة، التي دعت جميع الأطراف إلى التجاوب مع مساعي التهدئة والالتزام بخيار الحل السلمي.

طرابلس الميليشيات المسلحة المجلس الأعلى للأعيان التهدئة المجلس الرئاسي الليبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى

غدا الأربعاء.. فصل التيار الكهربائي عن 17 منطقة بمدينة نجع حمادي بقنا

سعر الذهب في مصر

الذهب عيار 21 يختم تعاملاته الثلاثاء بزيادة 55 جنيها

السلاح

ترسانة أسلحة ومخدرات.. الداخلية تعلن القضاء على أخطر تشكيل عصابي بالدقهلية

الطقس

شتاء لم نشهده منذ 20 عاما.. الأرصاد تكشف

جوزيه مورينيو

لسبب مثير .. مورينيو يرفض تدريب الأهلي

مضيفة مصر للطيران

بطلة في الجو.. مضيفة مصر للطيران تنقذ حياة طفل من الاختناق على ارتفاع 30 ألف قدم |تفاصيل

تنسيق الجامعات 2025

الهندسة 97.7% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

احمد حسن

«اهدى شوية وركز في شغلك».. أحمد حسن يوجّه رسالة شديدة اللهجة لـ «شوبير»

ترشيحاتنا

قطارات السكك الحديدية

سلامتك تهمنا .. وزارة النقل تناشد المواطنين الالتزام بتعليمات عبور المزلقانات

البابا تواضروس

احتفالية اليوبيل الذهبي لحضانة بيت ملائكة الأنبا تكلا بالإسكندرية

الوطنية للصحافة

للأسبوع الثاني: الهيئة الوطنية للصحافة تواصل جلسات الاستماع لخارطة إصلاح المهمة

بالصور

ملابس رياضية.. ريم سامي تستعرض رشاقتها

ريم سامي
ريم سامي
ريم سامي

الاتحاد الأوروبي يحظر مادة TPO في طلاء الأظافر الجل بسبب مخاطرها الصحية

مخاطر صحية تحدث بسبب طلاء جل الأظافر
مخاطر صحية تحدث بسبب طلاء جل الأظافر
مخاطر صحية تحدث بسبب طلاء جل الأظافر

دراسة تثير الجدل: نوع من الفيتامينات يُؤخّر الشيخوخة لسنوات

فيتامين د يساعد على تأخير عملية الشيخوخة
فيتامين د يساعد على تأخير عملية الشيخوخة
فيتامين د يساعد على تأخير عملية الشيخوخة

دراسة صادمة تحذّر السيدات وتثير الجدل: تصفيف الشعر يُعادل تدخين السجائر | تفاصيل

العناية بالشعر تهدد صحتك وتسبب في الإصابة بهذه الأمراض
العناية بالشعر تهدد صحتك وتسبب في الإصابة بهذه الأمراض
العناية بالشعر تهدد صحتك وتسبب في الإصابة بهذه الأمراض

فيديو

قصه الطفل على

عبقري الإسماعيلية الصغير.. قصة الطفل «علي» معجزة الحساب الذهني |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد