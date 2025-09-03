صحة غزة : ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 63,746 شهيدًا و161,245 مصابا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية – غزة إستقبال مستشفيات قطاع غزة 113 شهيدًا، و304 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة الفلسطينية - غزة في تقرير لها : لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأضافت : ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 63,746 شهيدًا و161,245 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وتابعت الصحة الفلسطينية : بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 11,615 شهيدًا و49,204 إصابات.

وأردفت : بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 33 شهيدًا و141 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,339 شهيدًا وأكثر من 17,070 إصابة.

وسجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 6 حالات وفاة جديدة من بينهم 1 طفل، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 367 حالة وفاة، من ضمنهم 131 طفلًا بحسب البيان الفلسطيني .