مستشفيات قطاع غزة تستقبل 71 شهيدًا و 339 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة في غزة استقبال مستشفيات قطاع غزة 71 شهيدًا و 339 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في بيان لها ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 62,966 شهيدًا و 159,266 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

شهداء لقمة العيش

كما بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 22 شهيدًا و 203 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,180 شهيدًا وأكثر من 16,046 إصابة.

وسجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 4 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية بينهم طفلان، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 317 حالة وفاة، من ضمنهم 121 طفلًا.