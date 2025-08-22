صحة غزة: سقوط 71 شهيدا و251 مصابا الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتقاء 71 شهيدا و251 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.



وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 62.263 شهيدا منذ 7 أكتوبر 2023

كشفت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 62.263 شهيدا و 157.365 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وزارة الصحة في غزة: ارتفاع إجمالي الضحايا من منتظري المساعدات إلى 2.060 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع إجمالي الضحايا من منتظري المساعدات إلى 2.060 شهيدا وأكثر من 15.197 مصابا، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.