تفاصيل قبول دفعة جديدة بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران
لو تركت الصلاة هتتسجن عامين.. قرارات جديدة تثير الجدل في دولة إسلامية
القانون حسم الأمر.. هل يستحق المستأجر تعويضا ماليا بعد انتهاء المدة في الإيجار القديم؟
وزير الخارجية الفرنسي: الوقت ينفد أمام محادثات الاتفاق النووي الإيراني
سعر الدولار مساء اليوم 22-8-2025
تسريب أسطوانة غاز يحدث صوتا مدويا في مطار القاهرة
12 فئة تدخل المتحف المصري الكبير مجانًا.. هل أنت منهم؟
السمسمية والحناء.. موروث السويس بين المقاومة والفرح الشعبي في معرض الكتاب الثالث
بقيادة رويز .. اعتماد التشكيل الجديد للجنة الحكام
الليلة.. العاشرة في رحلة داخل دار الكتب للحديث عن الوثائق النادرة وخرائط العالم القديم
قصير النظر.. خطيب المسجد الحرام: الإنسان يحاول استكشاف ما وراء الحجب
الحكومة البريطانية: المجاعة في غزة فضيحة أخلاقية

قطاع غزة
عبد الخالق صلاح

وصفت الحكومة البريطانية المجاعة في غزة بأنها "فضيحة أخلاقية" وكارثة صنعها الإنسان، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

المفوض العام لـ أونروا: المجاعة أصبحت أمرا واقعا في مدينة غزة
  

أكد المفوّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، أنّ المجاعة أصبحت أمرا واقعا في مدينة غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأوضح المفوض العام لأونروا: "من المتوقع أن تنتشر المجاعة في جنوب غزة بحلول نهاية سبتمبر".

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل بأن حماس، قالت إن إعلان المجاعة في غزة وصمة عار على الاحتلال وداعميه، وإعلان المجاعة في غزة يفرض تحركا فوريا لوقف الحرب وفتح المعابر.

وأضافت أن إعلان المجاعة في غزة شهادة دامغة على جريمة الاحتلال بحق أكثر من مليوني فلسطيني محاصر، وندعو إلى تحرك فوري للأمم المتحدة ومجلس الأمن لوقف الحرب ورفع الحصار عن قطاع غزة.

وتابعت: ندعو إلى محاسبة الاحتلال قانونيا على استخدامه التجويع سلاحا بوصفه جريمة حرب. 

الحكومة البريطانية المجاعة غزة فضيحة أخلاقية

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

وفاة شروق المسلماني

الأولى على الثانوية العامة بشمال سيناء .. قصة وفاة شروق المسلماني

مياه

خلال ساعات.. انقطاع المياه في عدد من مناطق الجيزة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تفاصيل قرارات الرئيس السيسي الثمانية.. وتكليفات عاجلة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

ارتفاع امواج بحر مطروح

غلق عدد من الشواطئ بمطروح ومنع المصطافين من نزول البحر.. ما السبب؟

حصيلة مداهمة الثقب الاسود

أطفال وسيدات.. الداخلية تكشف تفاصيل مداهمة الثقب الأسود

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد الانطلاق ورابط سريع للتسجيل

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الجمعة وأسباب خصم رصيد من العداد الكودي

جوارديولا

جوارديولا: جاهزية مانشستر سيتي أولوية.. وسافينيو خارج الحسابات

حسام حسن

حسام حسن يدرس ضم محمد ربيعة وخالد صبحي لحل أزمة الدفاع أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو

الزمالك

موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدوري أمام فاركو والقناة الناقلة

صور جديدة من حفل زياد برجي بالساحل الشمالي

زياد برجي

بدون سقف ولا أبواب.. أحدث وأغرب سيار فورد برونكو حديثة

فورد

استدعاء آلاف من سيارات رانجلر بسبب عيب تصنيعي

سيارات جيب

رفقة زوجها.. ريم سامي تشارك جمهورها أحدث ظهور بإطلالة جذابة

ريم سامي

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

