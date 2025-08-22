قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ننشر نتائج مسابقة هواة التصوير الفوتوغرافي للتراث الثقافي المغمور بالمياه| صور
إيران.. هجوم إرهابي على دورية للشرطة في محافظة سيستان وبلوتشستان
المفوض العام لـ أونروا: المجاعة أصبحت أمرا واقعا في مدينة غزة
الاحتلال يوسع دائرة القصف شمال مدينة غزة ويدفع السكان للنزوح غربا.. تفاصيل
مفتي عام السعودية: تبرع ولي العهد بالدم تجسيد للقدوة الحسنة في العمل الإنساني
رغم إقرار الأمم المتحدة.. الاحتلال يكذب: لامجاعة في غزة
تفاصيل قرارات الرئيس السيسي الثمانية.. وتكليفات عاجلة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين
زياد برجي يتألق بسهرة طربية في العلمين الجديدة بحضور بشرى ورنا سماحة
ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الثانية
مياه القناة: تكثيف أعمال تطهير شبكات انحدار الصرف الصحي
الكتابة إيمان صلاح تكشف بداياتها وتجربتها في الكتابة والدوبلاج
حماس: ندعو إلى تحرك فوري للأمم المتحدة ومجلس الأمن لوقف الحرب
أخبار العالم

حماس: إعلان المجاعة في غزة شهادة دامغة على جرائم الاحتلال

تجويع متعمد للاطفال في غزة
تجويع متعمد للاطفال في غزة
القسم الخارجي

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن إعلان الأمم المتحدة عبر نظام "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" (IPC) عن تفشي المجاعة في محافظة غزة، وما أكدته منظمة الصحة العالمية بشأن معاناة مدينة غزة من مجاعة تمتد إلى مختلف أنحاء القطاع، يمثل "شهادة دولية دامغة على الجريمة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أكثر من مليوني إنسان محاصر".

وقالت الحركة في بيان صحفي، الجمعة، إن هذا الإعلان يكشف حجم الكارثة الإنسانية الناجمة عن العدوان الإسرائيلي المستمر، الذي يستخدم التجويع كأداة حرب وإبادة ضد المدنيين، في "انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني".

وأكدت حماس أن الإعلان الأممي جاء متأخراً، رغم التحذيرات المتكررة منذ أشهر بشأن الحصار ومنع الغذاء والدواء والماء عن السكان، مشيرة إلى أن تقارير الأمم المتحدة اليوم "تؤكد للعالم حجم المأساة الإنسانية في غزة".

وانتقد البيان بشدة إنكار إسرائيل لوجود مجاعة في القطاع، واصفاً الموقف الإسرائيلي بأنه "عقلية إجرامية تتعمد الكذب لتغطية جريمة القتل بالتجويع التي تُمارس ضد الأطفال والنساء والمرضى".

ودعت الحركة المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عاجلة لوقف ما وصفته بـ"جرائم الإبادة والتجويع"، محددة عدة مطالب أبرزها:

  1. تحرك فوري من الأمم المتحدة ومجلس الأمن لوقف الحرب ورفع الحصار.
  2. فتح المعابر دون قيود لإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستمر.
  3. محاسبة إسرائيل على استخدام التجويع كسلاح حرب، واعتباره جريمة حرب وإبادة جماعية.
  4. مطالبة الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم بالتحرك الفوري للضغط على الاحتلال وضمان تدفق المساعدات.
