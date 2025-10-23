احذروا ليلا.. الأرصاد: موجة حر مفاجئة تضرب البلاد.. وهذا موعد الانخفاض

يتميز الخريف بتقلباته الجوية السريعة، فتظهر أحيانًا نسمات منعشة وأحيانًا رياح خفيفة أو أمطار متفرقة، خاصة على السواحل الشمالية والدلتا. كما يُعد هذا الفصل فرصة مثالية للرحلات والاستمتاع بالطبيعة، قبل قدوم برودة الشتاء، مع بقاء الطقس مناسبًا للأنشطة اليومية في مختلف أنحاء البلاد.

إرتفاعات ملحوظة فى درجات الحرارة اليوم

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك إرتفاعات فى قيم درجات الحرارة فى أغلب محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أنه أغلب أيام الأسبوع كانت قيم درجات الحرارة تتجاوز ال32 و33 العظمي نهارا على القاهرة الكبري.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن البلاد تتأثر بمرتفع جوي فى طبقات الجو العليا، يساعد على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وعدم وجود أى سحب مؤثرة، موضحة أن قيم درجات الحرارة أعلي من المعدل الطبيعي فى مثل هذا الوقت من العام بحوالي أربع إلى خمس درجات، وتصل العظمي على القاهرة من 33 إلى 34 درجة مئوية.

الأجواء تميل للبرودة ليلا

وتابعت أن الأجواء حارة نهارا فى أغلب المحافظات، وأشد حرارة فى محافظات الصعيد، وتتجاوز الأقصر وأسوان ال37 و38 درجة نهارا، ولكن خلال فترات الليل تحدث إنخفاضات فى قيم درجات الحرارة، خاصة الليل المتأخر والصباح الباكر، والأجواء معتدلة تميل للبرودة فترة الفجر والصباح الباكر فى أغلب المحافظات، خاصة بالمدن الجديدة، وتصل من 19 إلى 20 درجة على القاهرة الكبري.

وأشارت إلى أن هناك شبورة مائية كثيفة صباحا تؤدي إلى إنخفاض الرؤية الأفقية ويتم إغلاق معها بعض الطرق، مثل طريق الإسكندرية الصحراوي، لافتة إلى أنها تختفي مع سطوع أشعة الشمس.

نصيحة للمواطنين فى مثل هذا الطقس

وأوضحت أن الأحوال الجوية مستقرة، ولكن نصحت المواطنين بأخذ الحذر من درجات الحرارة بين النهار والليل، حيث من الممكن الإصابة بنزلات البرد، وإصطحاب جاكيت خفيف خلال الصباح الباكر أو الليل المتأخر.

وعقبت أن تلك الإرتفاعات مستمرة حتي غدا الجمعة، ولكنها تنخفض عن اليوم بمعدل درجتين، ومع بدايات الأسبوع ترجع إلى ال30 وال31 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 23 أكتوبر 2055

القاهرة

العظمى: 34 درجة مئوية

الصغرى: 21 درجة مئوية

الإسكندرية

العظمى: 32 درجة مئوية

الصغرى: 20 درجة مئوية

مطروح

العظمى: 29 درجة مئوية

الصغرى: 19 درجة مئوية

سوهاج

العظمى: 37 درجة مئوية

الصغرى: 20 درجة مئوية

قنا

العظمى: 37 درجة مئوية

الصغرى: 22 درجة مئوية

أسوان

العظمى: 38 درجة مئوية

الصغرى: 23 درجة مئوية