محافظ البحر الأحمر: رأس غارب تنتج 75% من بترول مصر.. التدفقات السياحية الحالية تجاوزت ضعف العام الماضي

كشف اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، خلال لقاء له لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، عن العديد من التفاصيل الخاصة حول التدفقات السياحية الحالية بالمحافظة، إضافة إلى العديد من الفعاليات الدولية التي يتم استضافتها.

وإليكم أبرز التصريحات.

محافظ البحر الأحمر: نشهد طفرة كبيرة في عدد الفعاليات الدولية التي نستضيفها سنويا

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إنّ المحافظة شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة في عدد الفعاليات الدولية التي تستضيفها على مدار العام، سواء كانت مهرجانات فنية أو مؤتمرات علمية أو بطولات رياضية.

وأضاف في حواره لبرنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن هذه الأنشطة أصبحت علامة مميزة للمحافظة، خاصة بعد فترة جائحة كورونا التي أعقبها إقبال غير مسبوق من الجهات المختلفة لتنظيم فعالياتهم في مدن البحر الأحمر، وعلى رأسها الغردقة والجونة.

وتابع، المحافظة استضافت خلال العامين الماضيين مؤتمرات طبية عالمية بمشاركة نخبة من الأساتذة المصريين، بالإضافة إلى بطولات دولية مثل مباريات الإسكواش وفعاليات رياضية متنوعة. وأكد أن هذا التنوع في الفعاليات يجعل المحافظة وجهة جاذبة على مدار العام، ويمنحها قيمة مضافة في قطاعي السياحة والاستثمار.

وأشار حنفي إلى أن الاستعدادات لمثل هذه الفعاليات تبدأ مبكرًا، حيث يتم رفع درجة الاستعداد في الدفاع المدني والخدمات الطبية والإسعاف، إلى جانب متابعة جاهزية المستشفيات لأي طارئ.

وأوضح أنه يتابع شخصيًا هذه الإجراءات لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات للزوار والمشاركين.

وأكد محافظ البحر الأحمر أن هذه الفعاليات لا تمثل فقط نشاطًا ترفيهيًا، بل تسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي ورفع معدلات الإشغال السياحي، مؤكدًا أن المحافظة ماضية في دعم كل الجهود التي تجعلها مقصدًا عالميًا للفعاليات الدولية بمختلف أنواعها.

محافظ البحر الأحمر: رأس غارب تنتج 75% من بترول مصر.. والمثلث الذهبي مستقبل التعدين

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن المحافظة لا تُعد وجهةً سياحيةً عالمية فحسب، بل تُعد أيضًا مركزًا مهمًا للثروات الطبيعية والطاقة في مصر.

وأوضح أن مدينة رأس غارب وحدها تنتج نحو 75% من إنتاج البترول المصري، مشيرًا إلى أن المناطق الممتدة من مرسى علم حتى الشلاتين وحلايب تحتوي على مناجم ومعادن ثمينة، من أبرزها الذهب.

وأضاف، في حواره ببرنامج "آخر النهار" عبر قناة "النهار"، أن هناك استثماراتٍ كبرى في مجال التعدين بمشاركة شركاتٍ أجنبية.

ولفت إلى أن مشروع "المثلث الذهبي"، الذي يضم الغردقة وسفاجا والقصير حتى قنا، يُعد من أهم المشروعات التنموية التي وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد التعدينية بالمنطقة.

وتابع أن الاستثمار السياحي يحتل المرتبة الأولى في المحافظة، لكنه لا يقل أهميةً عن القطاعات الأخرى مثل البترول والتعدين، إذ يشكلان دعامةً أساسيةً للاقتصاد المحلي. وأشار إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوسيع قاعدة الاستثمار في جميع المجالات لتحقيق التنمية المستدامة في البحر الأحمر.

وشدد المحافظ على أن المحافظة تعمل وفق رؤيةٍ متكاملةٍ توازن بين التنمية السياحية والصناعية والبيئية، بما يحافظ على الموارد الطبيعية ويحقق أقصى استفادةٍ اقتصاديةٍ للمواطن والدولة على حدٍّ سواء.

محافظ البحر الأحمر: التدفقات السياحية الحالية تجاوزت ضعف العام الماضي

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إنّ المحافظة تشهد زيادة ملحوظة في حركة السياحة خلال العام الجاري مقارنة بالعام السابق، مشيرًا إلى أن التدفقات السياحية "مرضيّة جدًا" وأن الأرقام قريبة من الضعف مقارنة بعام 2024.

وأضاف في حواره لبرنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنه يتلقى تقارير يومية تتضمن بيانات دقيقة عن أعداد الزائرين، سواء القادمين عبر المطارات أو الطرق البرية، بالإضافة إلى تقارير خاصة بالحوادث وأماكن وقوعها.

وأشار إلى أن المحافظة أنشأت غرفة عمليات متخصصة لتحليل البيانات، بهدف تحديد أسباب الحوادث المتكررة ومعالجتها بالتعاون مع وزارة النقل.

وتابع، أن التحليل المستمر للبيانات ساعد في تحسين إجراءات الأمان على الطرق ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين، مشددًا على أن سلامة السائح والمواطن هي أولوية قصوى في عمل المحافظة.

وأكد المحافظ أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة شاملة لرفع جودة الخدمات السياحية، وتعزيز ثقة الزائرين في المقاصد السياحية المصرية، وخاصة البحر الأحمر، التي أصبحت من أكثر المحافظات جذبًا للسياحة الدولية خلال السنوات الأخيرة.

شرط للحصول على التراخيص.. محافظ البحر الأحمر: إلزام المنشآت السياحية بإنشاء محطات تحلية خاصة

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن المحافظة واجهت تحدياتٍ في ملف المياه بسبب محدودية الموارد المائية، إذ كانت تعتمد جزئيًا على خط الكريمات القادم من نهر النيل، إلى جانب محطات التحلية القائمة.

وأضاف، في حواره ببرنامج "آخر النهار" عبر قناة "النهار"، أن الكثافات السكانية والسياحية خلال شهري يوليو وأغسطس تتسبب في زيادة معدلات الاستهلاك، ما يؤدي أحيانًا إلى حدوث عجزٍ مؤقتٍ في المياه.

وتابع أنَّه، بناءً على توجيهاتٍ مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم اعتماد خطةٍ عاجلةٍ لإنشاء محطات تحليةٍ جديدة في جميع مدن المحافظة، خارج الخطة الحكومية الأساسية.

وأشار إلى أن التنفيذ بدأ بالفعل بعد الحصول على الموافقات اللازمة، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستوفر اكتفاءً مائيًا كاملًا للمحافظة، وتدعم النمو السياحي والاستثماري.

ولفت “حنفي” إلى أن المحافظة ألزمت جميع المنشآت السياحية بإنشاء محطات تحليةٍ خاصةٍ بها كشرطٍ أساسي للحصول على التراخيص، ضمانًا لعدم الضغط على المياه المخصصة للمواطنين.

وفي سياقٍ آخر، أكد محافظ البحر الأحمر أن المحافظة تعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، موضحًا أن التواصل المباشر مع مجلس الوزراء يتم بسرعةٍ وفعالية، وأن أي مشروعٍ واعدٍ يتم تسهيله فورًا دون تعقيداتٍ بيروقراطية.

واختتم المحافظ حديثه بالتأكيد على أن نجاح المحافظة في تنفيذ مشروعاتها الكبرى يعود إلى التعاون الوثيق بين القيادة السياسية والحكومة والمحافظة، مشيرًا إلى أن البحر الأحمر تسير بخطى ثابتة نحو مستقبلٍ تنمويٍّ شاملٍ ومستدام.

محافظ البحر الأحمر: تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين وآلية تواصل مباشرة مع مجلس الوزراء

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إنّ الدولة المصرية تقدم حاليًا تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين في جميع القطاعات، وخاصة في المحافظات السياحية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على إزالة أي عقبات إدارية أو بيروقراطية قد تعطل تنفيذ المشروعات التنموية.

وأوضح أن هناك توجيهات واضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تمكين المستثمرين وتذليل الصعوبات أمامهم لتحقيق التنمية الشاملة في المحافظات الحدودية والساحلية.

وأضاف في حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن محافظة البحر الأحمر وضعت آلية تواصل مباشرة بين المستثمرين ومجلس الوزراء، بحيث يمكن لأي مستثمر عرض مشكلته أو مقترحه مباشرة عبر المنصة الحكومية أو الاجتماعات التنسيقية.

وأكد، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الشفافية وسرعة اتخاذ القرار. وأشار إلى أن هذا النظام يُسهم في إنهاء الإجراءات خلال فترات قياسية مقارنة بالماضي، ما يخلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة.

وتابع، أنّ المحافظة تعمل على تفعيل الشباك الواحد للمستثمرين لتقليل عدد الخطوات المطلوبة للحصول على التراخيص، لافتًا إلى أن هذا الإجراء سيوفر وقتًا وجهدًا كبيرين، ويعكس حرص الدولة على دعم القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في التنمية.

وشدد على أن المحافظة تتعامل بمرونة كبيرة مع المستثمرين الجادين، وتمنحهم أولوية في الأراضي والمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية.