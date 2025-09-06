أمريكا تتخلى عن تدريب أو تجهيز جيوش الدول الأوروبية المجاورة لروسيا



نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصادر مطلعة القول بأن الولايات المتحدة لن تدرب أو تجهز بعد الآن جيوش الدول الأوروبية التي تحد روسيا.

وفي تقارير سابقة ؛ أعلنت واشنطن عزمها وقف المساعدة العسكرية التي تقدمها منذ زمن طويل للدول الأوروبية القريبة جغرافيًا من روسيا، في ظل ضغوط يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على أوروبا لتحمّل مزيد من المسؤولية في الدفاع عن نفسها.

وكان مسؤولون أمريكيون أبلغوا دبلوماسيين أوروبيين الأسبوع الماضي بقرار وقف التمويل الأميركي لبرامج تدريب جيوش دول من أوروبا الشرقية وتجهيزها.

وتصل قيمة هذه المساعدات الأمريكية إلى مئات ملايين الدولارات، وفقًا لصحيفة "واشنطن بوست".

فيما أوضح مسؤول في البيت الأبيض أن الخطوة تم التنسيق بشأنها مع الدول الأوروبية، وذلك بموجب مرسوم وقعه ترمب في يناير الماضي بشأن إعادة تقييم المساعدات الخارجية الأمريكية.