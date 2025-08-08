قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النائب العام يأمر بحبس 8 بلوجر لبث مقاطع علي تيك توك خادشة للحياء
الكابينت الإسرائيلي يقر خطة نتنياهو لاحتلال مدينة غزة
حكم من ترك صلاة الجمعة 3 مرات وماذا يحدث لقَلْبه؟ افعل 4 أمور فوراً
لبنان .. عون: المنطقة العربية تشهد تحولات كبرى
تركيا: على إسرائيل وقف خططها العسكرية في غزة بشكل فوري
وزير الخارجية ونظيره الإيراني يبحثان خطط إسرائيل بشأن احتلال غزة
احذر من هذا الفعل أثناء خطبة الجمعة.. نهى عنه النبي
الدكتورة يومي تتألق بـ 3 إطلالات مبهرة في حفل زفافها| شاهد
شقة بديلة لكل مستأجر.. كبار السن محصنين بإنهاء مشروط لعقود الإيجار القديم
الأمم المتحدة: ندعو إلى وقف الخطة الإسرائيلية بشأن غزة فورا
وزير مالية الاحتلال: سنمحو الدولة الفلسطينية مستقبلا
غيابات الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري
بالصور

لماذا يستعد الجيش الأمريكي لتفجير شاحنتين سايبرتراك جديدتين؟

عزة عاطف

يعتزم سلاح الجو الأمريكي تفجير شاحنتي تسلا سايبرتراك ضمن خطة لاختبار قدرة أسلحته على مواجهة مركبات قد يستخدمها خصومه في المستقبل. 

ورغم أن الأمر يبدو وكأنه جزء من حرب شخصية ضد إيلون ماسك، فإن السبب واقعي واستراتيجية، وهو القلق من أن تتحول سايبرتراك إلى مركبة ميدانية مقاومة للهجمات.

33 سيارة تسلا للاختبار.. اثنتان منها سايبرترك

وفقًا لوثائق كشفها موقع "ذا وار زون"، أعلن مركز اختبار القوات الجوية (AFTC) عن خطط لشراء 33 مركبة للاختبار في ميدان اختبار الصواريخ وايت ساندز بولاية نيو مكسيكو. 

من بين هذه المركبات، يشترط المركز أن تكون اثنتان على الأقل من طراز سايبرتراك، بينما لا تهم نوعية الـ 31 الأخرى.

تصميم فريد يقلق الجيش الأمريكي

تتمتع تسلا سايبرتراك بهيكل خارجي غير مطلي مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، ونظام كهربائي بجهد 48 فولت، وهي سمات تجعلها مختلفة جذريًا عن أي مركبة أخرى على الطرق. 

هذه الخصائص قد تمنحها مقاومة أكبر أمام ضربات الصواريخ، وهو ما يسعى الجيش لاختباره بدقة.

احتمالية ظهور تسلا في ساحات القتال

تشير الوثائق إلى أن "نوع المركبات التي قد يستخدمها العدو" في المستقبل قد يشمل سايبرترك، بعد ملاحظات عن قدرتها على تحمل أضرار أقل من المتوقع في الاصطدامات العنيفة. 

ويستشهد التقرير بحالات واقعية، منها حصول أمير حرب شيشاني على نسخة العام الماضي، قام بتسليحها واستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.

إلى جانب ساحات القتال في أوروبا، تمتلك أو تستعد دول مثل الإمارات والسعودية وقطر للحصول على سايبرتراك. يعزز هذا الانتشار العالمي من دوافع الجيش الأمريكي للاستعداد لاحتمال مواجهتها ميدانيًا.

الكلمات المفتاحية: تسلا سايبرتراك، سلاح الجو الأمريكي، إيلون ماسك، الحرب، المركبات العسكرية، وايت ساند

المزيد

