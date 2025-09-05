قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من الأحد حتي الخميس ..الأرصاد السعودية تحذر من الأمطار الرعدية
آية قرآنية تزيد جمال المرأة.. بنور في الوجه ونضارة .. هل تعرفيها؟
بقوة 818 حصانًا.. إصدار محدود لايقونة مرسيدس الخارقة| صور
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم
متى أصلي الضحى ركعتين فقط؟.. بعد 5 دقائق فلا تضيع فضلها
أقل سعر للدولار في البنوك اليوم 6-9-2025
وزير الخارجية: مقترح مصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة ينقذ المنطقة من إراقة الدماء
شاب قتـ.ل أمه و طعن أبوه ..تفاصيل مذبحـ.ة حي الأمل في رأس غارب
لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط
أرملة نجل صلاح الشرنوبي: ممنوعون من دخول شقتنا والحصول على مستحقاتنا
صلاة الضحى.. اعرف متى يكون أفضل وقت لأدائها
منافذ كلنا واحد توفر مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة تصل إلى 40%
روسيا ترسل مساعدات عاجلة إلى أفغانستان بعد زلزال أودى بحياة أكثر من 2200 شخص

أرسلت روسيا، اليوم الجمعة ، طائرة نقل عسكرية محمّلة بالمساعدات الإنسانية إلى أفغانستان، في أعقاب الزلزال العنيف الذي خلف ما يزيد على 2200 قتيل وآلاف الجرحى، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وذكرت وزارة حالات الطوارئ الروسية في بيان أن طائرة من طراز "إليوشين-76" هبطت في كابول محمّلة بـ 20 طناً من المواد الغذائية الأساسية، على أن تعقبها دفعة ثانية من المساعدات بناءً على توجيهات مباشرة من الرئيس الروسي.

من جانبها، أوضحت السلطات التابعة لحركة طالبان أن فرق الإنقاذ المحلية واجهت صعوبات بالغة في التعامل مع حجم الكارثة، رغم إرسال مروحيات عسكرية لإجلاء المصابين وتوزيع الإمدادات، مشيرةً إلى أن الإمكانات المتاحة لا تكفي للتصدي للأوضاع الكارثية التي تعيشها المناطق المنكوبة.

وتزامن التحرك الروسي مع دعوات دولية متزايدة لتقديم الدعم الإنساني لأفغانستان، حيث أبدت الأمم المتحدة قلقها العميق من ارتفاع أعداد الضحايا ونقص المواد الطبية، مؤكدة أن الاستجابة العاجلة أمر حتمي لتفادي تفاقم الأزمة. كما شددت منظمات إغاثة على أن الوضع يهدد بتفاقم مأساة إنسانية في بلد يواجه بالفعل تحديات اقتصادية وصحية حادة.

ويعيد هذا الزلزال إلى الأذهان كوارث مشابهة شهدتها أفغانستان في عامي 2022 و2023، حين تسببت هزات أرضية قوية في سقوط مئات القتلى وتشريد آلاف العائلات. ويرى مراقبون أن تكرار هذه الكوارث الطبيعية يضع ملف إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية في صدارة أولويات المجتمع الدولي، خصوصاً مع محدودية قدرات الحكومة الأفغانية على الاستجابة منفردة لمثل هذه الأزمات.

التوقيت الشتوي

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تنسيق الدبلومات الفنية

96.9 % للهندسة و89.6% للتجارة وبشري سارة للفني الصحي.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

زعيم كوريا الشمالية

صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل محاولة التجسس الفاشلة على زعيم كوريا الشمالية

قطع الكهرباء

لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 6-9-2025

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر مع بوركينا فاسو القادمة بتصفيات كأس العالم

تنسيق الجامعات 2025

59.9 %تكنولوجيا الصناعةوالطاقةو50%تربية و56.3%خدمة اجتماعية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

98 % لهندسة البترول 90.2% للتربية .. بشرى سارة لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2025

رئيس جامعة حلوان

توصيات رئيس جامعة حلوان خلال مؤتمر الألكسو الرابع عشر لوزراء التربية والتعليم العرب

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي

دعم عمالي قوي للقيادة السياسية بعد تصريحات نتنياهو الاستفزازية

شعار ورشتا العمل

ورشتا عمل عن الملكية الفكرية والحرية الشخصية في عصر الذكاء الاصطناعي عبر منصة EgTAP

عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن

سر الجدات للباحثات عن الجمال.. وصفة طبيعية لتطويل الشعر في 7 أيام

الحلزونة... الببوش لذة طعام الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل

طريقة عمل البيكاتا باللحم بالصوص الأبيض أو المشروم

التيك توكر محمد عبد العاطى

سيارة فارهة وحساب بالملايين.. نهاية غير متوقعة للتيك توكر محمد عبد العاطي

فنانات لجأن لتجميد البويضات

منهن أسيل عمران وناهد السباعي .. فنانات لجأن لتجميد البويضات لهذا السبب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

