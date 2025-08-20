كولونيل متقاعد بالجيش الأمريكي: نتنياهو يخوض لعبة خطرة هدفها النهائي ليس تحرير المحتجزين

قال ديفيد سيمز، الكولونيل المتقاعد بالجيش الأمريكي، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخوض "لعبة خطيرة للغاية"، لا سيما في ظل تعقيدات المشهد الداخلي الإسرائيلي وتزايد التوترات الإقليمية.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامي كمال ماضي، مقدم برنامج "ملف اليوم"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ نتنياهو يسعى جاهدًا لضمان بقاء حزبه في سدة الحكم، حتى وإن أدى ذلك إلى انهيار حكومته، معتبرًا أن موقفه المتردد تجاه مقترحات التهدئة يعكس حسابات سياسية داخلية أكثر من كونه موقفًا استراتيجيًا مدروسًا.

وتابع، أنّ نتنياهو لا يبدو مهتمًا بشكل فعلي بالدعم الشعبي الأمريكي، بل يركز على تأمين الدعم المالي والعسكري، بما في ذلك المعدات العسكرية.

وأشار إلى أن أهدافه تتجاوز قضية المحتجزين أو مواجهة حماس، لافتًا إلى أن رؤيته تتمثل في إعادة توطين المستوطنين الإسرائيليين داخل قطاع غزة والضفة الغربية، بما يضمن، من وجهة نظره، القضاء على الفلسطينيين في تلك المناطق، وبالتالي "القضاء على حماس".