شادي عبدالله: للمرة الأولى في تاريخ المجلس الأوروبي يُكتب اسم “قمة الاتحاد الأوروبي ومصر” باللغة العربية تقديرًا للرئيس السيسي

أعرب الإعلامي شادي عبدالله عن فخره بما وصفه بخطوة غير مسبوقة داخل المجلس الأوروبي، حيث تم لأول مرة في تاريخه كتابة اسم “قمة الاتحاد الأوروبي ومصر” باللغة العربية، تقديرًا واحترامًا للرئيس عبد الفتاح السيسي.



ونشر شادي عبدالله عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك منشورًا قال فيه: “من داخل المجلس الأوروبي.. للمرة الأولى في تاريخ المجلس، وهو أمر غير مسبوق، يتم كتابة اسم “قمة الاتحاد الأوروبي ومصر” باللغة العربية تقديرًا واحترامًا للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.”





وأكد ماجد سعد، رئيس المنظمة العربية الألمانية، من بروكسل، أن هذه القمة تأتي تتويجًا لكافة المجهودات على مدار السنوات الماضية، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي يرحب باستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن الاستثمارات المصرية الأوروبية كبيرة ومنذ سنوات عديدة.

شراكات اقتصادية

وأضاف رئيس المنظمة العربية الألمانية، خلال مداخلة مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الوقت الحالي يجعل من مصر الشريك الأقوى والأكبر للاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن مصر أخذت مكان دول كبرى في مثل هذه العلاقات، موضحًا أن هناك شراكات اقتصادية واتفاقًا سيتم التوصل إليه اليوم، وأن الاتحاد الأوروبي ينظر لمصر كركيزة أساسية في منطقة الشرق الأوسط.



وتابع رئيس المنظمة العربية الألمانية: أكبر ملف سياسي يتم طرحه خلال القمة هو ما يحدث في غزة وملف إعمارها، مؤكدًا أن تواجد الرئيس السيسي مهم للاطلاع مباشرة على تفاصيل المفاوضات، موضحًا أن أبرز الدول المشاركة في القمة المصرية الأوروبية هي ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وإيطاليا والدول الأوروبية الأخرى.

القمة المصرية الأوروبية

وأشار رئيس المنظمة العربية الألمانية، إلى أن زيارة الرئيس السيسي للاتحاد الأوروبي تعد زيارة تاريخية، إذ تعد المرة الأولى التي يوجه فيها الاتحاد الأوروبي دعوة رسمية لرئيس من الشرق الأوسط، وهي دعوة كانت تتم سابقًا لدول كبرى مثل الصين والولايات المتحدة فقط، موضحًا على أن مشاركة الرئيس السيسي في القمة المصرية الأوروبية تمثل حدثًا تاريخيًا، لافتًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يعي تمامًا دور مصر ودور القيادة السياسية، مؤكدًا أن مصر تمثل حلقة الوصل الرئيسية بين أفريقيا وأوروبا.