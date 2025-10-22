قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حبس والد المتهم وصاحب محل هواتف في واقعة طفل الإسماعيلية.. تفاصيل
في الأمم المتحدة.. قطر تدعو إلى تقييد استخدام الفيتو وتعزيز دور الجمعية العامة
أبو العينين: اتفاقية شرم الشيخ خطوة تاريخية تثبت أن إرادة الحوار أقوى من صوت السلاح
عندنا أمم إفريقيا.. محمد شبانة يوجه رسالة هامة لـ ياسر إبراهيم
أبو العينين: الرئيس السيسي جسد صوت الحكمة في زمن الانقسام العالمي
قتيل وعدة مصابين في حادث إطلاق نار بمدينة هانوفر الألمانية
استدراج وخنق.. تفاصيل جديدة في جريمة طفل الإسماعيلية
العدل الأمريكية تتوصل إلى اتفاق مع جامعة فرجينيا لإنهاء تحقيقات إدارة ترامب
الرئيس السيسي يشارك في القمة المصرية الأوروبية الأولى ببروكسل
في عظته الأسبوعية.. البابا تواضروس يقدم الأبعاد السبعة لكلمة الله في حياة الإنسان
الرئيس السيسي يشارك في عشاء عمل على هامش القمة المصرية الأوروبية
الرئيس السيسي: نسعى لمشاركة واسعة في مؤتمر إعادة الإعمار.. ومصر تواصل جهودها لتحقيق الاستقرار بالسودان وليبيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

شادي عبدالله: للمرة الأولى في تاريخ المجلس الأوروبي يُكتب اسم “قمة الاتحاد الأوروبي ومصر” باللغة العربية تقديرًا للرئيس السيسي

يارا أمين

أعرب الإعلامي شادي عبدالله عن فخره بما وصفه بخطوة غير مسبوقة داخل المجلس الأوروبي، حيث تم لأول مرة في تاريخه كتابة اسم “قمة الاتحاد الأوروبي ومصر” باللغة العربية، تقديرًا واحترامًا للرئيس عبد الفتاح السيسي.


ونشر شادي عبدالله عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك منشورًا قال فيه: “من داخل المجلس الأوروبي.. للمرة الأولى في تاريخ المجلس، وهو أمر غير مسبوق، يتم كتابة اسم “قمة الاتحاد الأوروبي ومصر” باللغة العربية تقديرًا واحترامًا للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.”


 

وأكد ماجد سعد، رئيس المنظمة العربية الألمانية، من بروكسل، أن هذه القمة تأتي تتويجًا لكافة المجهودات على مدار السنوات الماضية، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي يرحب باستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن الاستثمارات المصرية الأوروبية كبيرة ومنذ سنوات عديدة.

 شراكات اقتصادية

وأضاف رئيس المنظمة العربية الألمانية، خلال مداخلة مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الوقت الحالي يجعل من مصر الشريك الأقوى والأكبر للاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن مصر أخذت مكان دول كبرى في مثل هذه العلاقات، موضحًا أن هناك شراكات اقتصادية واتفاقًا سيتم التوصل إليه اليوم، وأن الاتحاد الأوروبي ينظر لمصر كركيزة أساسية في منطقة الشرق الأوسط.
 

وتابع رئيس المنظمة العربية الألمانية: أكبر ملف سياسي يتم طرحه خلال القمة هو ما يحدث في غزة وملف إعمارها، مؤكدًا أن تواجد الرئيس السيسي مهم للاطلاع مباشرة على تفاصيل المفاوضات، موضحًا أن أبرز الدول المشاركة في القمة المصرية الأوروبية هي ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وإيطاليا والدول الأوروبية الأخرى.

 القمة المصرية الأوروبية

وأشار رئيس المنظمة العربية الألمانية، إلى أن زيارة الرئيس السيسي للاتحاد الأوروبي تعد زيارة تاريخية، إذ تعد المرة الأولى التي يوجه فيها الاتحاد الأوروبي دعوة رسمية لرئيس من الشرق الأوسط، وهي دعوة كانت تتم سابقًا لدول كبرى مثل الصين والولايات المتحدة فقط، موضحًا على أن مشاركة الرئيس السيسي في القمة المصرية الأوروبية تمثل حدثًا تاريخيًا، لافتًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يعي تمامًا دور مصر ودور القيادة السياسية، مؤكدًا أن مصر تمثل حلقة الوصل الرئيسية بين أفريقيا وأوروبا.

حالة الطقس

الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا

مشغولات ذهبية

الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

مجلس الوزراء

مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي يشكر صدى البلد ويرد على هجوم المواطنين بسبب قرار رفع سعر البنزين والسولار

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

مشغولات ذهبية

تذبذب مُفَاجِئ في أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الأربعاء

مجلس الوزراء

أول رد من رئيس الوزراء لـ"صدى البلد" بشأن انتقاد الحكومة بعد رفع أسعار الوقود

الطلاب المصريين

السفير التركي في القاهرة يُكرّم طلابًا مكفوفين تميزوا في تعلم اللغة التركية

أرشيفية

وباء الحصبة ينتشر في إسرائيل بوتيرة متسارعة

أرشيفية

السعودية تدين مصادقة الكنيست تجاه فرض السيادة على الضفة الغربية

ستيلانتيس تعلن أضخم استثمار في تاريخها بقيمة 13 مليار دولار في ‏الولايات المتحدة

طارق العريان وزوجته وأبطال الفيلم التونسي وين ياخدنا الريح على ريد كاربت الجونة

أول صور تجسسية.. بي واي دي دولفين تعود بجيل جديد كليا

دوللي شاهين تحقق أول مليون مشاهدة على «يوتيوب» بكليب «ترند»

بشار الأسد بزي الميكانيكي

ظهور بشار الأسد بزي ميكانيكي سيارات.. ايه الحكاية؟

دوللي شاهين

دوللي شاهين تحقق أول مليون مشاهدة على «يوتيوب» بكليب «ترند»

ألقي زوجته من الشباك

بسبب صينية بطاطس.. تفاصيل صادمة في واقعة سيدة ألقاها زوجها من الشباك ببورسعيد

أم مكة

إحالة أم مكة للمحاكمة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

