زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب أفغانستان مجددا بعد أيام من هزات مدمرة

ضرب زلزال أفغانستان مساء الجمعة، بعد أيام من الزلزال المدمر الذي ضرب شرق أفغانستان الأسبوع الماضي.

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن قوة الزلزال بلغت 5.2 درجة على مقياس ريختر، ووقع في إقليم كونار شرقي أفغانستان على عمق 10 كيلومترات.

كما شعر بالزلزل سكان العاصمة كابول، إلا أنه لم ترد تقارير عن إصابات أو أضرار حتى الآن.

وكانت منطقة شرق أفغانستان قد تعرضت لزلازل قوية متكررة في الأيام الأخيرة.

وقبل منتصف ليل الأحد الماضي، وقع زلزال أول بقوة 6 درجات على عمق 8 كيلومترات، تلاه العديد من الهزات الارتدادية وزلزال قوي آخر مساء الخميس.

بلغت حصيلة الضحايا نحو 2200 قتيل وأكثر من 3600 جريح.

