إزاى التوتر بيأثر على السكر ومقاومة الأنسولين

يعد التوتر من أكثر الأشياء التي تؤثر على مستوى السكر في الدم ولها علاقة كبيرة بالإصابه بمرض السكري ومقاومة الأنسولين.

إفراز هرمون التوتر

ووفقا لما جاء في موقع draxe يمكن أن يؤدي التوتر المفرط إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم نتيجةً لزيادة إفراز هرمون التوتر، الكورتيزول ويُدخل التوتر الكثيرين في حلقة مفرغة من الهرمونات فهو لا يُسهم فقط في ارتفاع نسبة السكر في الدم عن طريق رفع مستوى الكورتيزول، بل يميل أيضًا إلى زيادة الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة المُريحة (العديد منها مُكرر ومليء بالسكر أو مكونات أخرى مُسببة للالتهابات)، وغالبًا ما يُعيق الحصول على نوم جيد.

بشكل عام، يُقلل التعامل مع مستويات عالية من التوتر من قدرة الناس على العناية بأنفسهم واتباع عادات صحية تُسهم في الحفاظ على مستوى طبيعي لسكر الدم و على سبيل المثال، يُعدّ التغاضي عن التمارين الرياضية والإفراط في تناول الكحول والكافيين من الأمور الشائعة بين البالغين الذين يُعانون من توتر مزمن.

هذه العادات المدمرة للذات تُفاقم التوتر، مما يُعيق التحكم في مستوى السكر في الدم بشكل أكبر فلا عجب أن الأشخاص الذين يُصابون بمشاكل صحية مثل السكري أو أمراض القلب، أو حتى الذين ينتهي بهم الأمر بزيادة الوزن والسمنة، يميلون إلى الشعور بمزيد من الاكتئاب واليأس، لكنهم يجدون صعوبة في كسر هذه الحلقة المفرغة وتكوين عادات جديدة.

طرق التغلب على التوتر

ما هي بعض الطرق التي تساعدك على التعامل مع ضغوط الحياة الحتمية؟ أظهرت الدراسات أن مسكنات التوتر الطبيعية ، بما في ذلك التمارين الرياضية واليوغا والتأمل واستخدام الزيوت العطرية المهدئة للقلق (مثل اللافندر والورد واللبان)، مفيدة لمرضى السكري ومرضى مقاومة الأنسولين.

وتشمل الطرق الأخرى للاسترخاء قضاء المزيد من الوقت في الهواء الطلق ، والانضمام إلى مجموعات في مجتمعك، والتواصل مع العائلة والأصدقاء بشكل أكبر.