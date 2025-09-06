حريق في المقر السابق لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي في لندن

قالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن 100 رجل إطفاء تم استدعاؤهم لإخماد حريق اندلع، السبت، في مركز التلفزيون بالمقر السابق لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في وايت سيتي بلندن.

أعلنت مجموعة إطفاء لندن عن حشد فرق الإطفاء من هامرسميث، ونورث كينسينجتون، وتشيسويك، ومحطات الإطفاء المحيطة بها بعد ورود بلاغ عن حريق في مبنى من تسعة طوابق بعد الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت المملكة المتحدة (الثانية بتوقيت جرينتش).

وأوضحت الهيئة الإطفائية أن الحريق يؤثر حاليًا على الطوابق العليا من المبنى، حيث اشتعلت النيران في مطعم وشرفة خارجية وأنابيب المياه.

وأضافت أن عددًا غير معروف من الشقق قد تأثر أيضًا.

ولم يُعرف سبب الحريق حتى الآن ولم ترد أي تقارير عن إصابات أو وفيات.