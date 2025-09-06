وزير الخارجية: تهجير الفلسطينيين خط أحمر لمصر والأردن والدول العربية

أ ش أ

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة أن الجهود المصرية القطرية مستمرة بالتنسيق مع الولايات المتحدة.. مشيرا فى هذا الصدد إلى الاتصال الهاتفي الذى جرى اليوم مع المبعوث الأمريكي ويتكوف.



وشدد وزير الخارجية ردا على اسئلة الصحفيين على أن التهجير هو خط أحمر لمصر والأردن والدول العربية تحت اى ظرف من الظروف.. مضيفا أن المجاعة من صنع البشر لدفع الفلسطينيين للهجرة.



وأكد انه لا يوجد ما يسمى بتهجير طوعي.. مشددا على أن وجود الفلسطينيين على أرضهم قانوني وانساني ومعنوي ولا يمكن دفعهم دفعا للخروج من اراضيهم.



وقال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة أن أية محاولات تستهدف ولاية وكالة الاونروا تحت اى ذريعة او مبرر وهمي هي محاولات مرفوضة.. مشددا على دعم مصر للوكالة الأممية.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الخارجية اليوم السبت مع وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينين"الأونروا" فيليب لازاريني.



وتوجه وزير الخارجية بخالص الشكر والتقدير لمفوض عام الأونروا على ما يبذله من جهود مستمرة حثيثة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وخاصة فى ظل ظروف شديدة التعقيد، وهى مجاعة متكاملة الاركان من صنع الاحتلال الاسرائيلى.



كما وجه الدكتور عبد العاطي الشكر والتقدير لجميع العاملين فى مجال الاغاثة والذين يواصلون تقديم الخدمات للفلسطينيين واستمرارهم فى القيام بمهام عملهم.



كما توجه بالشكر والتقدير للمتطوعين والمتطوعات من الهلال الاحمر المصرى الذين يبلغ عددهم حوالى ٣٥ الف من شباب مصر العظيم.

