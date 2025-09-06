قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
30 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة منتخي مصر وتونس وديا
أفشة يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى تونس
تقرير: مسؤول إسرائيلي سابق متورط في قضية اختطاف أطفال تضرب ألمانيا
أحمد موسى: نتنياهو اعترف بإغلاق الجانب الفلسطيني لمعبر رفح.. ومصر لن تسمح بالتهجير
عاش الجيش المصري عاش يتصدر إكس.. وأحمد موسى: لن نفتح معبرنا للتهجير
أحمد موسى : مصر لن يفرض عليها أمر ترفضه.. ومفيش فلسطيني عايز يسيب غزة
خارجية النواب: بيان الخارجية المصرية يعكس إدراكًا استراتيجيًا لخطورة التهجير القسري للفلسطينيين
مصر تتوج بلقب البطولة العربية والأفريقية للسباحة بالزعانف في تونس
خصم رصيد عداد الكهرباء الكارت كاملًا في 3 حالات
بفستان أبيض.. أحدث ظهور لـ سارة سلامة
أحمد موسى: مخطط نتنياهو لن ينجح تحت أي ظرف.. ومصر لديها الرؤية كاملة
عبد السلام فاروق يكتب: محدش يجرب مصر.. رسالة إلى نتنياهو والعالم
أخبار العالم

وزير الخارجية: تهجير الفلسطينيين خط أحمر لمصر والأردن والدول العربية

وزير الخارجية
وزير الخارجية
أ ش أ

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة أن الجهود المصرية القطرية مستمرة بالتنسيق مع الولايات المتحدة.. مشيرا فى هذا الصدد إلى الاتصال الهاتفي الذى جرى اليوم مع المبعوث الأمريكي ويتكوف.


وشدد وزير الخارجية ردا على اسئلة الصحفيين على أن التهجير هو خط أحمر لمصر والأردن والدول العربية تحت اى ظرف من الظروف.. مضيفا أن المجاعة من صنع البشر لدفع الفلسطينيين للهجرة.


وأكد انه لا يوجد ما يسمى بتهجير طوعي.. مشددا على أن وجود الفلسطينيين على أرضهم قانوني وانساني ومعنوي ولا يمكن دفعهم دفعا للخروج من اراضيهم.  

 
وقال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة أن أية محاولات تستهدف ولاية وكالة الاونروا تحت اى ذريعة او مبرر وهمي هي محاولات مرفوضة.. مشددا على دعم مصر للوكالة الأممية.


جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الخارجية اليوم السبت مع وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينين"الأونروا" فيليب لازاريني.


وتوجه وزير الخارجية بخالص الشكر والتقدير لمفوض عام الأونروا على ما يبذله من جهود مستمرة حثيثة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وخاصة فى ظل ظروف شديدة التعقيد، وهى مجاعة متكاملة الاركان من صنع الاحتلال الاسرائيلى.


كما وجه الدكتور عبد العاطي الشكر والتقدير لجميع العاملين فى مجال الاغاثة والذين يواصلون تقديم الخدمات للفلسطينيين واستمرارهم فى القيام بمهام عملهم.


كما توجه بالشكر والتقدير للمتطوعين والمتطوعات من الهلال الاحمر المصرى الذين يبلغ عددهم حوالى ٣٥ الف من شباب مصر العظيم. 
 

وزير الخارجية قطر الفلسطينيين وكالة الاونروا

محسن محيي الدين
حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل
معلومات عن سرطان الجلد بعد خضوعه جو بايدن لجراحة موهس
حميد الشاعري
