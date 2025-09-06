باكستان ترفض دعوات الأمم المتحدة لوقف ترحيل اللاجئين الأفغان

أفادت "العربية" بأن وزارة الخارجية الباكستانية رفضت، دعوات الأمم المتحدة لوقف ترحيل اللاجئين الأفغان، مؤكدة أن قرار الحكومة سيُنفذ.

وكان المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، قد حث سابقاً إسلام آباد على وقف عمليات الترحيل، مشيراً إلى الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم كونار الأفغاني، والذي أسفر عن نزوح الآلاف.

وكانت باكستان قد حددت الأول من سبتمبر موعداً نهائياً للاجئين الأفغان غير حاملي الوثائق ومن انتهت تصاريح إقامتهم المؤقتة لمغادرة البلاد طوعاً.

و بحسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، صرح شفقت علي خان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية للصحافيين، اليوم السبت، بأن سياسة الإعادة إلى الوطن لم تتغير، ولن يكون هناك "تعليق" لللعملي.



كما دعا ريتشارد بينيت، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان، باكستان إلى تأجيل عمليات الطرد، محذراً من تداعيات أزمة إنسانية خطيرة على الأسر الضعيفة.

رداً على ذلك، أكدت وزارة الخارجية الباكستانية أنه بينما ستستمر عمليات الترحيل، فإن البلاد تحتفظ بـ"سياسة تأشيرات ليبرالية" مرنة للأفغان الذين يسعون للدخول بشكل قانوني.