يتجه نحو هاواي.. إعصار كيكو يتحول إلى عاصفة قوية من الفئة الرابعة

أفادت شبكة "سي ان ان" بأن إعصار "كيكو" أصبح عاصفة قوية من الفئة الرابعة، بسبب زيادة سرعته، حيث وصلت سرعة الرياح إلى 145 ميلًا في الساعة (230 كيلومترًا في الساعة)

وتثير هذه السرعة الكبيرة القلق مع توجه الإعصار نحو هاواي ومع ذلك، من المتوقع أن تُضعف المياه الباردة والرياح التجارية إعصار كيكو بشكل كبير قبل اقترابه من الجزر.



من جهة آخرى، ضرب زلزال أفغانستان مساء الجمعة، بعد أيام من الزلزال المدمر الذي ضرب شرق أفغانستان الأسبوع الماضي.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن قوة الزلزال بلغت 5.2 درجة على مقياس ريختر، ووقع في إقليم كونار شرقي أفغانستان على عمق 10 كيلومترات.