باشات: مصر تمتلك قدرة صناعية وعسكرية تؤهلها لقيادة التعاون الدفاعي في أفريقيا والشرق الأوسط

أكد اللواء حاتم باشات، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب الأسبق ، أن معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية EDEX 2025 يعكس التطور الحقيقي الذي تشهده منظومة التصنيع العسكري في مصر، موضحًا أن المعرض هذا العام يقدم صورة واضحة عن ما وصلت إليه المؤسسات الصناعية الوطنية، وعلى رأسها الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربي، من قدرات تنافس المعايير العالمية.

وقال باشات، في تصريحات صحفية اليوم، إن نجاح مصر في دمج صناعاتها المحلية مع الشركات العالمية يمثل نقطة تحول استراتيجية، مشيرًا إلى أن شهادات الخبراء والقادة العسكريين تؤكد ما وصلت إليه القاهرة من مستوى فني متطور، مضيفا بأن التعاونات الدولية، مثل منح شركة “داسو” الفرنسية تصريحًا بتصنيع أجزاء من سلاحها داخل مصر، وكذلك تصنيع فرقاطات “الجويند” محليًا، تعكس اعترافًا دوليًا بقدرة المصانع المصرية على تنفيذ إنتاج عالي الدقة والجودة.

وشدد باشات على أن التطور الواضح في تصنيع الذخائر المصرية بنسبة 100% – ومنها ذخائر عائلة “حافظ” الجوية – يمثل تأكيدًا على قدرة الدولة على دعم عملياتها العسكرية دون أي قيود خارجية، وهو ما يضع مصر في مقدمة الدول القادرة على تحقيق الاكتفاء في التسليح وتطوير منظوماتها الحديثة.

وأشار إلى أن الجناح المصري في إيديكس 2025 هو الأكبر والأكثر جذبًا للوفود الدولية، حيث تعرض الدولة أحدث ما وصلت إليه الصناعات الدفاعية المصرية، من مركبات مدرعة وأنظمة دفاع جوي وصواريخ وبناء سفن وقطع بحرية، فضلًا عن القفزة الكبيرة في الأنظمة غير المأهولة والمسيرات والذكاء الاصطناعي والحرب الإلكترونية.

وأكد اللواء باشات أن المعرض يعكس رؤية مصر الحديثة في أن يكون التصنيع العسكري ركيزة رئيسية للاقتصاد الوطني، وأن المؤسسات المصرية – وعلى رأسها الهيئة العربية للتصنيع – أصبحت جزءًا أساسيًا من سلاسل الإنتاج العالمية، ووجهة للشراكات الدفاعية المتقدمة.

ولفت إلى أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمعرض يمنحه ثِقلًا سياسيًا وعسكريًا كبيرًا، ويبعث برسالة للعالم بأن مصر قوة استقرار وسلام، تمتلك القدرة الصناعية والبحثية والعسكرية التي تؤهلها لقيادة التعاون الدفاعي في إفريقيا والشرق الأوسط.

واختتم باشات تصريحاته بالتأكيد على أن “إيديكس 2025” ليس مجرد معرض، بل منصة دولية تُظهر تطور الصناعات المصرية وتفتح الباب لشراكات واسعة، وأنه يمثل محطة جديدة في مسيرة بناء اقتصاد دفاعي قوي يعزز الأمن القومي ويرسخ مكانة مصر كقلب الصناعة العسكرية في المنطقة.