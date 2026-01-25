قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الرياضة يشهد أولمبياد اللياقة بمشاركة 700 لاعب بمناسبة عيد الشرطة
شوبير: رحيل سيف جعفر عن الزمالك بالمجان "غير مُرضٍ" .. وهذه تفاصيل العرض القطري
هيثم حسن: لم أحسم قراري بشأن تمثيل منتخب مصر
التراجع ضرورة ملحة..حزب الجيل: إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف يثير سخط المصريين بالخارج
الولايات المتحدة تجهز هجومًا على إيران.. وإسرائيل تحدد الأهداف
الأقل آخر 10 سنوات.. شعبة الدواجن تفجر مفاجأة عن الأسعار خلال رمضان
غرفة شركات السياحة: مشاركة مصر في معرض "الفيتور" فتحت آفاقًا جديدة للسوق الإسباني | مفاجآت
أمين عام حزب الله: نطالب بتحرك عاجل للإفراج عن الأسرى اللبنانيين
البابا تواضروس: الصحة نعمة من الله يجب استثمارها في عمل الخير
العناية الإلهية أنقذت المارة.. انهيار جزئي بحائط عقار قديم في سوهاج
خريجة أوغندية خلال حفل تخرجها: تمنينا أن نولد ناطقات بالعربية لكن الله عوضنا بالأزهر
حريق ودخان كثيف في مستشفى الأطفال بالسيدة زينب| وشاهد عيان: رجال الحماية المدنية بذلوا مجهودا كبيرا للسيطرة على النيران
أخبار العالم

سفارة فلسطين تنظم يوما ثقافيًا لتسليط الضوء على روافد الفكر والأدب

ناجي الناجي المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين
ناجي الناجي المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين
الديب أبوعلي

أعلنت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية عن تنظيم يوم ثقافي غدًا الاثنين، داخل المركز الثقافي التابع لها، وذلك بالتزامن مع فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

ويأتي هذا اليوم الثقافي لمناقشة أحدث الإصدارات الفلسطينية والنتاجات الإبداعية للشعراء والمثقفين والكتاب وأصحاب دور النشر،، ولتسليط  الضوء على روافد الثقافة والفكر الفلسطيني، وتعزيز حضور الحقيقة  الفلسطينية في مواجهة محاولات الطمس والتزييف وإسكات صوت الإبداع.

وأوضحت السفارة، أن فعاليات اليوم تبدأ في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا باستضافة الناقد الدكتور محمد البوجي لتوقيع موسوعة (التجربة الأدبية في فلسطين)، يعقبها عرض لإصدارات دار أرفلون للأعمال الفلسطينية من خلال لقاء مع مؤسس الدار الشاعر رائد قديح، ثم لقاء ثقافي مع الكاتبة رولا غانم.

وتُختتم فعاليات اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً بقراءات شعرية ونثرية (من وإلى غزة)، يشارك فيها الأدباء  هبة الآغا، وهشام محمود، ومريم الخطيب، وفهد شهاب، ومنة بشير.

ويُقام اليوم الثقافي في مقر المركز الثقافي لسفارة دولة فلسطين بالقاهرة.

فلسطين دولة فلسطين سفارة دولة فلسطين معرض القاهرة الدولي للكتاب سفارة فلسطين بالقاهرة غزة تنظم يوم ثقافي الأدب والشعر الفلسطيني التجربة الأدبية في فلسطين

