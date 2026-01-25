تضحيات جسام.. رئيس البرلمان العربي يهنئ مصر بذكرى عيد الشرطة وثورة يناير

حرص محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، على تهنئة جمهورية مصر العربية قيادةً وحكومة وبرلمانًا وشعبًا، بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الشرطة وذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير.

وأكد "اليماحي" بهذه المناسبة أن رجال الشرطة المصرية قدموا على مدار التاريخ تضحيات جسام في سبيل رفعة وطنهم والحفاظ على أمنه واستقراره، فضلًا عن جهودهم الحثيثة في القضاء على الإرهاب والسعي نحو بناء مستقبل أفضل لشعب مصر العزيز.

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفظه الله، تمثل ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في العالم العربي، داعيًا الله أن يديم على مصر الأمن والأمان والتقدم والازدهار ومواصلة مسيرة البناء والتنمية في كافة المجالات.

https://youtu.be/lUq6HgsO9yc