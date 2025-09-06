أستاذ دراسات إسرائيلية: جيش الاحتلال يعاني في غزة ولديها نقص بجنود الاحتياط

أكد محمد عبود أستاذ الدراسات الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي يعاني كثيرا في حربه داخل قطاع غزة .



وقال محمد عبود في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" إسرائيل لديها نقص في العنصر البشري وجنود الاحتياط ".

وتابع محمد عبود :" نتنياهو أول رئيس وزراء إسرائيلي يجري لقاء مع قناة على تليجرام في إسرائيل وصرح بتصريحاته المدانة عن معبر رفح ".

وأكمل محمد عبود :" نتنياهو في تصريحاته الأخيرة كان يستهدف ان يرسل رسائل للعالم العربي وليس إسرائيل فقط ".

ولفت محمد عبود :" الاستخبارات الإسرائيلية تريد ان تصنع من قنوات التليجرام حربا نفسية وتنشر شائعات عليها ". نتنياهو يتبنى فكرة الهجوم على مصر للتغطية على خلافاته الداخلية على المسوى السياسي والعسكري .