68 شهيدا و362 مصابا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

كشفت الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، عن سقوط 68 شهيدا و 362 مصابا في القطاع وذلك خلال 24 ساعة، وجاء ذلك بحسب مانشرته قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.

العدوان الإسرائيلي

وأشارت «الصحة» إلى ارتفاع أعداد ضحايا العدوان الإسرائيلي في القطاع إلى 64368 شهيدا و162367 مصابا منذ 7 أكتوبر . 2023.

من ناحية أخرى؛ قالت الدكتورة بروك تايلور، الخبيرة في شؤون الأمن والدفاع بواشنطن، إن الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب تجري في الوقت الراهن مفاوضات سرية مع عدد من المسؤولين الإسرائيليين، وذلك بهدف ممارسة ضغوط إضافية على حركة حماس في الملفات المتعلقة بالمحتجزين الإسرائيليين.

وأوضحت «تايلور»خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه المفاوضات تأتي في ظل محاولات أمريكية ودولية لإيجاد حلول سياسية للأزمة الممتدة في الشرق الأوسط منذ أكثر من سبعة عقود، مؤكدة أن استمرار التوترات العرقية والحروب المتعاقبة لم يسهم سوى في تعميق النزاع وتعقيد مسارات التسوية.

وأضافت أن جولة المحادثات التي عقدت الأسبوع الماضي في العاصمة الأمريكية واشنطن شهدت مناقشات موسعة بمشاركة مسؤولين، من بينهم رئيس الوزراء البريطاني توني بلير، إلى جانب وفود أخرى، حيث ركزت اللقاءات على مستقبل قطاع غزة والضفة الغربية، والآليات الممكنة للتعامل مع حركة حماس، وإن المقترحات المطروحة تتضمن وضع خطط لضمان استقرار الأوضاع الإنسانية والأمنية، بالتوازي مع الضغط على حماس للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين.