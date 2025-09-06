قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير عسكري: نتنياهو يحاول تصدير أزماته الداخلية إلى مصر
إقامة صلاة الخسوف غداً.. اعرف وقتها وكيفيتها و5 سنن فعلها النبي عند حدوث الظاهرة
68 شهيدا و362 مصابا في قطاع غزة خلال 24 ساعة
رئيس الوزراء يتفقد مشروع إحياء حديقة الأزبكية.. وأحمد موسى: إيه الجمال والروعة دي
تبدأ من 86 ألف ريال.. مواصفات ساوايست S07 في السوق السعودي
فيفا يفاجئ منتخب مصر بقرار جديد بعد الفوز على إثيوبيا .. ماذا حدث؟
علي ناصر يحصد فضية بطولة العالم للكونغ فو بالبرازيل
سجله أفشة.. منتخب مصر يتقدم على تونس بالشوط الأول
مفيش سفارة على راسها ريشة.. أحمد موسى: سيتم فتح شوارع القاهرة بمحيط السفارات الأجنبية
مبادرة مصرية سعودية للأمن والتعاون في المنطقة.. وأحمد موسى: محدش هيفرض رؤيته علينا
بلدنا مرفوعة الراية .. أحمد موسى يعلق على تصدر هاشتاج عاش الجيش المصري عاش إكس
30 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة منتخي مصر وتونس وديا
68 شهيدا و362 مصابا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

محمد البدوي

كشفت الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، عن سقوط 68 شهيدا و 362 مصابا في القطاع وذلك خلال 24 ساعة، وجاء ذلك بحسب مانشرته قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.

العدوان الإسرائيلي

وأشارت «الصحة» إلى ارتفاع أعداد ضحايا العدوان الإسرائيلي في القطاع إلى 64368 شهيدا و162367 مصابا منذ 7 أكتوبر . 2023.

من ناحية أخرى؛ قالت الدكتورة بروك تايلور، الخبيرة في شؤون الأمن والدفاع بواشنطن، إن الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب تجري في الوقت الراهن مفاوضات سرية مع عدد من المسؤولين الإسرائيليين، وذلك بهدف ممارسة ضغوط إضافية على حركة حماس في الملفات المتعلقة بالمحتجزين الإسرائيليين.

وأوضحت «تايلور»خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه المفاوضات تأتي في ظل محاولات أمريكية ودولية لإيجاد حلول سياسية للأزمة الممتدة في الشرق الأوسط منذ أكثر من سبعة عقود، مؤكدة أن استمرار التوترات العرقية والحروب المتعاقبة لم يسهم سوى في تعميق النزاع وتعقيد مسارات التسوية.

وأضافت أن جولة المحادثات التي عقدت الأسبوع الماضي في العاصمة الأمريكية واشنطن شهدت مناقشات موسعة بمشاركة مسؤولين، من بينهم رئيس الوزراء البريطاني توني بلير، إلى جانب وفود أخرى، حيث ركزت اللقاءات على مستقبل قطاع غزة والضفة الغربية، والآليات الممكنة للتعامل مع حركة حماس، وإن المقترحات المطروحة تتضمن وضع خطط لضمان استقرار الأوضاع الإنسانية والأمنية، بالتوازي مع الضغط على حماس للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين.

